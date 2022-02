Abortos serán ilegales después de 15 semanas

El proyecto de ley SB 146, que prohibiría los abortos en Florida a partir de las 15 semanas de embarazo, incluso en casos de violación o incesto, fue aprobado por el Comité de Políticas de Salud del Senado.

Los votos fueron seis a cuatro, entre republicanos y demócratas, para no incluir excepciones como: rapto, incesto o prostitución dada por la trata de personas. Las cuales fueron presentadas por la senadora demócrata Lauren Book.

«Tenemos que dar algo a las víctimas», dijo Book antes de que su enmienda fracasara. Alegando que «si una niña o una mujer no quiere llevar a término un embarazo porque no dio su consentimiento para ser violada; ninguno de los miembros de este comité debería poder negarle un aborto seguro y legal».

Asimismo, la senadora republicana que presentó este proyecto de ley, Kelli Stargel, indicó que su propuesta «no es una prohibición total del aborto», y explicó que «permitir tales exenciones daría a los delincuentes más espacio para ocultar delitos sexuales».

Stargel también agregó que «creo que esta enmienda no hace nada para resolver los problemas que todos estamos de acuerdo en que son terribles. Y me asociaré con ustedes para luchar contra estos delitos y me asociaré con ustedes para llevar a los causantes a la justicia».

Por otro lado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, comentó que la prohibición a partir de 15 semanas «tiene sentido». Pues este es el punto en el que la criatura comienza su paso ascendente al desarrollo.

Actualmente, la ley del estado floridano prohíbe los abortos durante el tercer trimestre, hasta las 24 semanas, con ciertas excepciones médicas, según reseñó EFE.

Casi medio millar de profesionales de la salud de Florida, enviaron el pasado miércoles una carta a los legisladores estatales; donde expresan su «fuerte rechazo» al proyecto de ley para prohibir el aborto después de las 15 semanas de gestación.

El representante republicano Webster Barnaby, presentó una propuesta de ley parecida, la HB 167; solo que esta requiere que el médico realice una prueba e informe si hay presencia de latidos del corazón en el feto.

En caso de que existan las palpitaciones, se prohíbe llevar a cabo el aborto, a excepción de ciertos casos como violaciones.