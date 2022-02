Director de ‘Día de la Independencia’ critica las películas de Marvel, DC y Star Wars

El género de los superhéroes se ha convertido en toda una mina de oro para las productoras, no sólo en cine, tambien en TV pero a pesar de los grandes números de recaudación que han tenido, ha habido una gran cantidad de detractores de estas producciones y este día une a la lista el director de ‘Día de la Independencia’, pues en una reciente entevista Roland Emmerich criticó a Marvel, DC y Star Wars.

El director Roland Emmerich es famoso por sus películas de desastre, ya que ha dirigido películas como las dos entregas de ‘Día de la Independencia’, ‘2012’, ‘El Día Después de Mañana’, ‘Godzilla’, entre otras, por lo que se convirtió en una experto en este tipo de producciones y ahora está promocionando ‘Moonfall’, la cual llegará a las salas de cine el 4 de febrero de 2022, también con el mismo estilo de destrucción.

En una entrevista para Den of Geek como parte de la promoción de ‘Moonfall’, Roland Emmerich criticó a Marvel, DC y Star Wars, afirmando que estas producciones ya no han presentado nada nuevo en los últimos años y que limita a otro tipo de producciones:

“Naturalmente, Marvel, DC Comics, y Star Wars, prácticamente se han hecho cargo. Está arruinando un poco nuestra industria, porque ya nadie hace nada original”.

Pero este director no ha sido el único que ha mostrado abiertamente su desprecio con el género de los superhéroes, Martin Scorsese también ha dicho públicamente que no le gusta este tipo de películas, algo que no tomaron muy bien los fans de estos universos cinematográficos, al considerar sus palabras como una forma de hacer promoción a su película ‘The Irishman’.

