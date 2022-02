EEUU | Biden promete más medidas ante el repunte de la violencia armada

En medio de un repunte generalizado de la violencia en las ciudades de Estados Unidos, Joe Biden anunció este jueves nuevas medidas para dificultar el acceso a las armas de fuego por parte de criminales y garantizar que la policía tenga recursos suficientes para responder.

El presidente viajó a Nueva York para hablar sobre el fuerte aumento de los homicidios y para dar su apoyo a las fuerzas de seguridad después del reciente asesinato de dos agentes en un tiroteo registrado en el barrio de Harlem.

«La respuesta no es quitar fondos a la policía», subrayó Biden, reiterando su oposición a ese reclamo que se hizo popular durante las protestas contra la violencia policial de los últimos años y que abrazó buena parte de la izquierda del país.

En un discurso en la sede del Departamento de Policía de Nueva York, el presidente insistió en que quiere dar a los agentes «las herramientas, el entrenamiento y la financiación» que necesitan para proteger a sus comunidades.

Biden ha ideado un plan para invertir 500 millones de dólares en refuerzo policial en las ciudades y en iniciativas como fomentar las actividades extraescolares para tener ocupada a la adolescencia, así como crear oportunidades económicas en los barrios más deprimidos, aunque el gasto aún debe ser aprobado por el Congreso.

Con la opinión pública cada vez más preocupada por la inseguridad y continuas críticas desde el Partido Republicano, que acusa a los demócratas de ser blandos frente al crimen, el presidente dejó claro hoy que su Gobierno no se quiere quedar de brazos cruzados ante el problema de las armas de fuego, que en 2021 se cobraron en EE.UU. más de 20.000 vidas -sin contar suicidios-, según el recuento de Gun Violence Archive.

Join me as I participate in a Gun Violence Strategies Partnership meeting. https://t.co/MotZYkAkIo

— President Biden (@POTUS) February 3, 2022