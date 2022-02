Instagram aumentará la duración de sus Reels

La red social Instagram tiene planeado aumentar el tiempo de duración de los Reels (videos cortos) a 90 segundos. Hasta los momentos, esta aplicación permite que los contenidos tengan una duración de hasta un minuto.

La información la dio a conocer Alessandro Paluzzi, un desarrollador que está trabajando para hacer posible las actualizaciones en Instagram.

Según Paluzzi, esta novedad se debe a que Instagram desea liderar esta función de videos cortos en las redes sociales; ofreciendo además múltiples herramientas para crear un contenido creativo y de calidad.

#Instagram is working on the possibility of creating #Reels lasting 90 seconds 👀 pic.twitter.com/M0KgJzQ90O

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 1, 2022