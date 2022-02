México | Reforma eléctrica hasta después de las elecciones, reitera oposición

Luego de que Morena en la Cámara de Diputados perfiló el 25 de febrero como la fecha para que inicie la dictaminación de la reforma eléctrica en las comisiones legislativas, diputados de oposición insistieron en que este tema se verá hasta después de las elecciones que se realizarán en seis estados del país.

Rubén Moreira y Luis Espinosa Cházaro, coordinadores del PRI y PRD en el recinto legislativo de San Lázaro, además recordaron al líder de los diputados morenistas Ignacio Mier que los foros del parlamento abierto no van a concluir el 15 de febrero, sino que se van a prolongar para escuchar las voces de representantes de las grandes empresas como OXXO, Walmart y Bimbo, entre otras.

El perredista Espinoza Cházaro manifestó que la dictaminación de la reforma eléctrica no podría darse en el marco de las próximas elecciones; de lo contrario, dijo, se entenderá que se creó una bandera electorera para convencer a las y los mexicanos.

“Si de verdad quieren que la discutamos en serio para ver si se puede construir algo, el debate debe darse después de las elecciones de junio”, dijo en entrevista al término del foro de parlamento abierto.

Manifestó que se debe continuar con el debate, porque “no hemos avanzado mucho”; además, recordó a los morenistas que no tienen los votos para aprobarla en el Pleno.

“Parece que Morena no entiende que no tiene los votos suficientes para la reforma constitucional. No veo la apertura de decir ‘bueno veamos en dónde sí podemos ponernos de acuerdo’. Por otro lado, las posiciones de quienes no están de acuerdo se han venido endureciendo, no veo los grises de la coyuntura, negociación, construcción entre todos”, subrayo el legislador del sol azteca.

Por su parte, el priista Rubén Moreira comentó: “La dirigencia de mi partido ha hablado después de las elecciones, de eso ha hablado la dirigencia de mi partido. Entonces yo no puedo ahí contradecir a la dirigencia de mi partido, sería una falta”.

“Entonces la dirigencia de mi partido ha hablado después de las elecciones, pero también les puedo decir que por lo que veo se van a prolongar los Foros, y creo que debe ser para bien”, indicó el coordinador de los diputados del tricolor.