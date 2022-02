Miranda l Familiares solicitan revisar caso de detenido con retardo mental en Yare I

1348856

Desde hace 16 meses, Alberto David Paraco Castro, de 19 años de edad, está preso en el Centro Penitenciario Región Capital Yare I, ubicado en el municipio Simón Bolívar del estado Miranda. Lo acusan de robar una bombona de gas. Sus padres niegan el delito y piden que se revise el caso. El muchacho tiene retardo mental moderado.

La profesora Yeidy Noria, docente del Taller Laboral Santa Lucía, ubicado en la urbanización Luis Tovar del municipio Independencia, en los Valles del Tuy, confirmó la condición del muchacho, quien estudiaba en esta institución.

Noria, en compañía de los padres del joven, señaló que Alberto Davidfue detenido durante un procedimiento de la Guardia Nacional (GN), en el año 2020; sin embargo, según aseguran, nunca lo consiguieron con la bombona de gas que supuestamente se robó.

Paraco Castro estuvo preso en la sala de custodia de la GN en Santa Lucía hasta el mes de agosto de 2021. Luego, lo trasladaron a la cárcel de Yare I. De acuerdo con lo declarado por sus familiares, fue maltratado y vejado por algunos funcionarios durante su estadía en los espacios de la GN.

“Alberto David tiene 19 años, pero su mente es de un niño de 10. Si le pasa algo en ese recinto carcelario, ¿de quién será la responsabilidad?”, se preguntó la docente.

Noria y los familiares del joven han solicitado ayuda en diferentes instituciones, pero no han logrado apoyo. “Nosotros estamos pidiendo que le hagan una evaluación psiquiátrica forense para que las autoridades confirmen la condición especial que presenta”, dijeron.

Los declarantes consideran que el joven no debe estar recluido en el penal de Yare. “Durante el Plan Cayapa le dijeron que tenía que aceptar el delito si quería que revisaran su caso, pero ¿porque debe asumir algo que no hizo y cómo va asumir cargos, si no está capacitado mentalmente?”, indicaron.

Los padres de Alberto David Paraco Castroson de escasos recursos. A eso se suma que su madre y un hermano tienen también una condición especial.El caso del muchacho quedó en preliminar. Hasta la fecha sus parientes no han logrado que lo trasladen nuevamente al Circuito Judicial Penal de Valles del Tuy para que revisen su expediente.

“Solicitamos a la Defensora Pública, Yohana Díaz, quien lleva el caso, así como a la juez encargada del Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal, extensión Valles del Tuy, la revisión de este expediente, ya que, por la condición del detenido, requiere de prioridad”, indicaron.

Los padres de Alberto Paraco dijeron que todos los miércoles acuden al penal Yare I a visitar a su hijo. Aseguran que su descendiente ha bajado de peso y, en algunas oportunidades, tienen que darle tratamiento, ya que le cuesta dormir durante la noche. En ocasiones, detrás de las rejas, ha convulsionado.

Rosanna BattistelliGran Caracas

