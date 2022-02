Monitoreo escolar revela poca asistencia a clases y fallas en servicio de agua

1348510

Precariedad en la situación social de los docentes, poca asistencia del alumnado, fallas en los servicios públicos, instalaciones en mal estado y ausencia de internet son parte de los problemas detectados por la Red de Observadores Escolares de la Asociación Civil Con la Escuela, en un monitoreo en escuelas del sector público y privado.

A través de un comunicado difundido por la organización Con la Escuela este miércoles 2 de febrero, se conoció que dicho monitoreo se realizó en 72 escuelas de los estados Apure, Bolívar, Nueva Esparta, Lara, Miranda y Distrito Capital.

«Nos encontramos con que el 47% de las escuelas reporta serias dificultades con el acceso al agua potable, siendo esta la causa que más aparece cuando se pregunta por los motivos de suspensión de actividades escolares, precisó Oscar Iván Rose, docente y coordinador de Con la Escuela. Resaltó además, «la ausencia o deterioro de los bebederos de agua, un 47% en las instituciones privadas o subvencionadas y 91% en la escuela pública».

Deserción de docentes y falta de pupitres marcan regreso a clases en Amazonas

Asimismo, señaló el vocero que el monitoreo arrojó factores importantes que enfrenta la educación venezolana, enfocados en la relación de los docentes y los alumnos. En cuanto a matrícula, asistencia y deserción con un 22,9% de incidencia; mientras que 28,13% hacen referencia a la renuncia y abandono de cargos docentes. Además de la precaria situación social de los docentes y estudiantes, con un 15% de reportes. Y finalmente, un 15,5% de las escuelas reportan haber suspendido las actividades como medida de prevención contra el Covid-19, bien sea por decisión de las autoridades escolares o por acuerdo mutuo entre las familias y autoridades.

Carente conexión a internet

– Advertisement –

Oscar Iván Rose explicó que el pasado 10 de enero iniciaron el monitoreo de la Red de Observadores Escolares en las escuelas, a través de la aplicación de una encuesta a 72 instituciones que conforman la muestra, con el propósito de levantar información acerca del estado de la infraestructura y el equipamiento escolar. La información se dividió en cinco secciones: agua y saneamiento, acceso a los servicios, espacios pedagógicos y de esparcimiento, equipamiento y planta física.

En dicho contacto se evidencio que la falta de acceso a internet es otro inconveniente para la educación en Venezuela, y sobre todo en tiempos de pandemia. «De las 72 escuelas evaluadas solo 16 tienen conexión a internet, de las cuales 40% son privadas y 17% públicas».

Aprendizaje en precarias condiciones

Las aulas de clases, que son el centro de la infraestructura escolar, son reportadas como en mal estado por el 32% de los planteles. Mientras que el 53% de las escuelas poseen áreas de esparcimiento deficientes o inexistentes, y la mayoría no posee bibliotecas, sumado a que el 31% no dispone de material didáctico y 34% reporta no tener implementos deportivos. Adicionalmente, la iluminación interna de las instituciones está en mal estado o inservible en 68% de los planteles.

Madelen Rocio Simó SulbaránGran Caracas

Madelen Rocio Simó SulbaránGran Caracas