Nikola Jokic y Joel Embiid, los más destacados del último mes

En la época de los grandes francotiradores de larga distancia, hay dos centros que siguen alzando la mano en la NBA.

La liga designó a Nikola Jokic (Nuggets) y Joel Embiid (76ers) como los jugadores del mes de enero en la Conferencia Oeste y Conferencia Este, respectivamente.

El pívot serbio de la quinteta de Denver tuvo promedios de 26.6 puntos, 13.3 rebotes y 9 asistencias en los 16 partidos que disputó desde el inicio de año con un balance de 11 victorias y 5 derrotas.

The Kia NBA Players of the Month for January! #KiaPOTM

West: Nikola Jokic (@nuggets)

East: Joel Embiid (@sixers) pic.twitter.com/LbL29NLTWK

— NBA (@NBA) February 2, 2022