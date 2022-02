Perú | Carnecitas (03/02/2022)

CARNES———–

Responsable

La congresista Martha Moyano sostuvo que, si ha habido actos de corrupción durante la estadía de Mirtha Vásquez en la Presidencia del Consejo de Ministros, ella también es responsable.

Oronda

“Vásquez no puede compartir la conducción del Gobierno y salir oronda a decir que hay un ‘gabinete en la sombra’. Ella es responsable, así dice la Constitución”, agregó Moyano.

Tonto

Asimismo, la parlamentaria por FP dijo estar convencida de que el mandatario Pedro Castillo “se hace el tonto” y ha llegado al Gobierno para cambiar la actual Constitución.

Con miedo

Carlos Jaico, exsecretario presidencial, indicó que, “luego del desastre con CNN”, Pedro Castillo ya no quiere dar entrevistas.

‘Genios’

“Esa entrevista no la programé yo, precisamente es este grupito de genios (asesores) que la prepararon. A mí me llamaron al final para permitir los accesos a Palacio”, contó Jaico.

Deseo

El congresista Carlos Anderson criticó el nuevo gabinete. “Valer no es de gran respeto en el Congreso, es conocido por sus exabruptos y misoginia. Lo más probable es que no dure nada este gabinete”

Practicante

“En el momento en que el país vive las consecuencias de un atentado de medioambiente ponen a un practicante en el Ministerio del Ambiente, y a un desconocido en Energía y Minas”, añadió Anderson.

Ni en mil años

“No le puedo dar la confianza a este gabinete ni en mil años, con alguien como Valer esto no va a llegar muy lejos. Creo que Castillo tiene un secreto deseo de vacancia”, expresó.

A Brasil

El nuevo primer ministro, Héctor Valer, confirmó que Pedro Castillo viajará hoy a Brasil para reunirse el mandatario de ese país, Jair Bolsonaro, para conversar sobre el fortalecimiento de la relación bilateral y el desarrollo fronterizo.

Frontera viva

Valer dijo que la intención es que esa “frontera viva” entre Perú y Brasil sea similar a la que existe “en la cuenca del Putumayo y otras cuencas aledañas” en la frontera con Colombia.

Desaprobado

La desaprobación del presidente de la República, Pedro Castillo, continúa en aumento y llegó a 64%, de acuerdo al último sondeo realizado por Datum. Así, el rechazo al jefe de Estado se incrementa en 5 puntos en relación al mes anterior.

Bajón

En tanto, el nivel de aprobación de Castillo es de 29%, la cifra más baja desde que asumió la Presidencia.

Hasta el sur

En el desglose a nivel regional, el dignatario es desaprobado en el centro y sur con el 52% y 54%, respectivamente.

En Lima

En Lima y Callao, el rechazo llega al 76% y en el norte a 62%; mientras que, en el oriente, acumula un 59% de repulsión.

The post Carnecitas (03/02/2022) appeared first on La Razón.

Por: La Razon

Autor: Redacción La Razón 2

Fecha de publicación: 2022-02-02 23:48:37

Fuente