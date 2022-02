VIDEO / Niño cae de un segundo piso y se salva al caer sobre el asiento de una bicitaxi

View this post on Instagram

Como un «milagro» fue calificado el increíble acontecimiento en el que un niño de tres años se salvó luego de caer del balcón de su casa, a más de 10 metros de altura, justo en el asiento trasero de una bicitaxi que pasaba por el lugar. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El incidente, que tuvo lugar en el estado Madhya Pradesh, en India, fue registrado por una cámara de seguridad y se ha viralizado en redes sociales. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ En las imágenes se puede ver a un hombre moviendo la bicicleta a través de una calle estrecha cuando de pronto el niño cae en el asiento. Completamente sorprendido, el sujeto se detiene y toma al menor, mientras varios transeúntes se acercan para ayudarlo. Según los reportes, el pequeño no resultó herido. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Viral #Bicitaxi #India