Cómo eliminar las polillas de la madera

Antes de aplicar cualquier tratamiento al mueble es importante saber si está afectado por las polillas de la madera. Al principio, puede que la afección no sea muy evidente, sobre todo, si no hay una gran presencia de carcoma grande. Un motivo por el que es conveniente vigilar y estar alerta si el mueble no está tratado específicamente para evitar estos bichos. Entre las principales señales de que un mueble tiene polillas de la madera están:

Agujeros: la presencia de agujeros, que pueden ser de diferentes tamaños, así como de orificios, grietas o fisuras son otro indicio de que hay polillas de la madera. Además, son agujeros que no se quedan en la superficie, sino que son como surcos o túneles en el interior del mueble.