Digitel aumenta su «Plan Inteligente 1.1 GB»

La operadora de telecomunicaciones móviles Digitel, ajustó la tarifa mensual de su Plan Inteligente 1.1, dirigido tanto a clientes bajo modalidad pospago como prepago. El nuevo precio de este plan es de 5,32 bolívares (Bs), equivalentes a 1,17 dólares estadounidenses (USD) a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). El Plan Inteligente 1.1 incluye: 1.126 MB de navegación en Internet.1.000 minutos a cualquier operadora local.1.000 SMS.

Plan Inteligente 1.1

Por otro lado, el Plan Radicall Plus quedo establecido en Bs 1.5, recordando que este es el plan básico y de entrada que ofrece la compañía de telecomunicaciones. Asimismo es importante mencionar que en días anteriores la compañía eliminó el Plan inteligente 500 megas, ofreciendo solo los planes Radicall Plus e Inteligente Plus 1.1 GB.

Fecha de publicación: 2022-02-03 15:54:14

