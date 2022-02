España | Esta es la ubicación del nuevo foodtruck de Dabiz Muñoz en Madrid que te volverá loco

Dabiz Muñoz es uno de los cocineros más prestigiosos del panorama nacional. Su restaurante, DiverXo, ha recibido tres estrellas michelín, y él fue galardonado como el mejor chef del mundo por la lista ‘The Best Chef Awards’ en 2021. Ahora, Dabiz Muñoz ha decidido llevar su comida a la calle con un nuevo foodtruck situado en pleno centro de Madrid.

«Me he tirado muchos años haciendo solo un tipo de cocina y puedo ser igual de feliz en DiverXO que haciendo otras cosas. Ahora, me siento un cocinero total que necesita hacer muchas más cosas; he tomado varias decisiones para ampliar el espectro de clientes y llegar a gente a la que nunca había llegado y que me estaba perdiendo», dijo Dabiz Muñoz, en marzo de 2021, en Diálogos de Cocina.

Se trata de un foodtruck de Goxo, la marca de comida a domicilio que el chef creó en mayo de 2020. Está situado en el número 4 de la calle Victoria, justo al lado de El Corte Inglés de Preciados. El horario es de lunes a sábados de 13:00 a 21:30 horas y los domingos de 13:00 a 20:30 horas.

Lo que los clientes pueden encontrar en el foodtruck de Dabiz Muñoz son dos hamburguesas de carne madurada de buey y pan brioche. Hay dos tipos para elegir, y ambas llevan dos filetes aderezados con toques exóticos:

Doble cheeseburger con queso gouda, miso, noodles yakisoba cremoso de pimientas del mundo y salsa ‘ ‘périgourdine’ de trufas negras . Una combinación de ingredientes nunca antes vista y que da como resultado un sabor muy parecido al del ossobuco.

Doble cheeseburger con queso cheddar, mayonesa de chipotles (picante), salsa chino-peruana y una lámina de arroz inflado.

Ambas hamburguesas se pueden acompañar de unas patatas fritas ‘XO’ con alioli de jalapeños-lima. El precio de cada una es de 15,50 euros. Las hamburguesas se elaboran en el obrador central de Goxo. Allí se pica y mezcla la carne, que llega en forma de bolas (una por hamburguesa) al footruck.

Además de las hamburguesas y las patatas fritas, en la caravana también se venden postres, como la tarta de queso de ‘La Pedroche’ y varios cócteles.

Esta no es la primera vez que el foodtruck del chef de DiverXo sale a las calles de Madrid. La primera vez que lo hizo fue en noviembre de 2020. Se instaló en la calle Orense y ofrecía una carta muy amplia de perritos, dumplings, cócteles y postres.