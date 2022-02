Horóscopo del 4 de febrero 2022 de Mhoni Vidente

La astróloga cubana Mhoni Vidente te da sus mejores consejos para que termines esta semana con el pie derecho o bien, te prepares física y emocionalmente para el reto que representará un nuevo ciclo en tu vida. Revisa que es l que te tienen preparado los astros en los horóscopos de hoy viernes 4 de febrero.

ARIES

Es momento de renovación en lo personal y así poder avanzar más en todo lo que te propongas. Vas a salir de viaje para visitar a unos familiares. Un amor del pasado te busca para volver a tener una relación estable, recuerda lo que es tuyo nadie te lo quita. Así que va a ser un mes de consolidar tu relación amorosa. Te viene un pago atrasado que te va a ayudar a hacer unos pagos.

TAURO

Te vas de viaje con tu familia, sigue con la dieta y el ejercicio, recuerda darte tiempo para estar más saludable. Trata de usar mucho el color azul fuerte para que estimules más el amor y la buena suerte. Tendrán gran compatibilidad con los signos Escorpión, Tauro o Piscis en el aspecto del amor y para hacer negocios.

GÉMINIS

Estarás rodeado de muchas energías positivas. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Te busca un amor del pasado para volver, trata de cerrar ese círculo y avanzar en tu vida amorosa, recuerda que si ya te la hizo una vez lo volverá hacer. Cuídate de problemas de huesos y la espalda que va a ser tu punto débil.

CÁNCER

Es tiempo de crecer más en el ámbito laboral, solo trata de no confiar tanto en tus amigos para que no te quiten tu buena suerte y solo platicar lo necesario. Ten cuidado con los pagos atrasados de tu casa, trata de ponerte al corriente con tus gastos. Ten cuidado con dolores de cabeza o cuello, recuerda que tu signo guarda mucho los corajes y eso hace que te enfermes, trata de quitarte eso con el ejercicio.

LEO

Recuerda que tu signo es el más vanidoso y fuerte del zodiaco, por eso te recomiendo ponerte a dieta para que te veas y te sientas más seguro en tu persona. Te gusta andar con dos o más a la vez, pero trata de no buscarte problemas si ya tienes una pareja, no vale pena. Trata de relajarte más o no tener tantas presiones recuerda que tu signo lo domina mucho los problemas de presión alta.

VIRGO

Es momento de renovar tu estabilidad económica, recuerda que te vendrá una buena racha económica en todo lo laboral. A los Virgo que ya tiene pareja tendrán la oportunidad de sentirse muy enamorados y hablando de formalizar. Realizas un trámite de crédito de carro que si se te va a dar. Cuídate mucho de problemas de nervios e insomnio. Por fin terminas con una relación tóxica.

LIBRA

Necesitarás mucha fuerza interior para salir de todos los problemas de trabajo, recuerda que en estos días vas a crecer más en lo económico, solo trata de no prestar dinero para que no te roben la suerte. Ten cuidado con las infecciones estomacales. Intenta prestarle más atención a tu físico, recuerda que como te ven te tratan, así que a verse de lo mejor.

ESCORPIÓN

Es tu oportunidad de arreglar todos los asuntos que tienes pendientes en cuestiones de deudas y asuntos en cuestión legales que saldrán a tu favor. Podrías comenzar una relación amorosa que te va a dar muchas satisfacciones, recuerda que tus signos compatibles son Aries, Cáncer o Acuario. Trata de usar más el color amarillo para que tengas más abundancia.

SAGITARIO

Tendrás la oportunidad de encontrar el amor verdadero, tu compatibilidad de tu signo será los signos de Libra, Leo y Aries. Cerrarás un contrato nuevo de trabajo que te va a ayudar a tener más ingresos. Intenta no pelear tanto con tu familia, recuerda que tu signo es muy explosivo, por eso trata de ser más paciente y más con las personas que te quieren.

CAPRICORNIO

Tu signo es muy impulsivo y eso lo hace tener problemas con su pareja o familia, trata de aprender a ser más tolerante y no llegar a los extremos en cuestiones de pleitos. Eres el mejor signo del zodiaco en cuestiones de ser muy trabajador y ordenado por eso te ganas a pulso todo el reconocimiento de tus superiores en tu trabajo. Te buscara un amor del signo de Aries o Virgo para volver.

ACUARIO

Tiempo de salir de viaje, recuerda que estás en tu mejor época y más porque es tu cumpleaños y se renueva tu energía positiva. En el trabajo va a ver cambios muy repentinos de puestos, pero tú quedarás de la mejor manera. Encuentras a la persona ideal para ti y será un amigo o compañero de trabajo que hablaras de amor verdadero y apasionado.

PISCIS

Tus energías positivas se multiplican, solo aprende a controlar tu carácter. Los piscis que ya están en pareja hablarán de salir de viaje o tendrán a darse unos regalos que no esperaban. Cuidado con los vicios y malas amistades aprende a ser más selectivo con tus amistades. Te vendrán muchas oportunidades de crecer económicamente.

