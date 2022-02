NBA La gravedad de la lesión del arma de los Lakers, Carmelo Anthony

Los Lakers de Los Ángeles simplemente no pueden tomar un descanso. Carmelo Anthony se vio obligado a abandonar su contienda contra los Clippers debido a una lesión en la NBA.

La estrella de los Lakers se levantó con un pie para un tiro en suspensión de rutina sobre Marcus Morris y cayó cojeando y agarrándose la pierna derecha.

La lesión se denomina distensión en el tendón de la corva derecho y lo obligará a permanecer al margen de los Lakers durante al menos el resto del juego. Queda por ver si se perderá más tiempo.

Perder a Carmelo Anthony por un período prolongado de tiempo sería una noticia terrible para los Lakers. Melo acababa de tener posiblemente su mejor actuación de la temporada contra los Portland Trail Blazers en su último partido.

Anthony terminó con 24 puntos en 8 de 12 tiros y cinco triples. También sumó ocho rebotes, dos asistencias y dos robos por si acaso.

Para la edad de Carmelo, una torcedura del tendón no es nada fácil de superar, tiende a perderse semanas.

Carmelo Anthony is out for the rest of the game with a right hamstring strain.

— Mike Trudell (@LakersReporter) February 4, 2022