Chile | «Hay una irresponsabilidad tremenda de la autoridad municipal»: Duras críticas por deplorable estado del Estadio Regional de Antofagasta

Camarines sin agua y sin medidas de higiene. El césped seco en varios sectores y cortado de forma irregular. Canchas de entrenamiento inutilizables.

Ese es el deplorable estado en que se encuentra actualmente el Estadio Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta, según denunciaron los propios jugadores y cuerpo técnico del Club Deportes Antofagasta.

Mediante redes sociales el jugador Ignacio González indicó que ya llevaban cuatro días sin poder utilizar agua potable.

DEPORTES ANTOFAGASTA ADVIRTIÓ AL MUNICIPIO

Asimismo, en entrevista con 3 Deportes de Radio Portales, el Presidente del Club Deportes Antofagasta, Jorge Sánchez, se refirió a la situación del estadio, señalando que “es una lástima la situación en que se encuentra el campo de fútbol, que no nos permite hacer nuestra localía como queremos. El año pasado sacamos bastantes puntos de local. Para nosotros es tremendo, es el estadio de la ciudad (…) salir de la ciudad para nosotros es engorroso, ir a otra ciudad, pero nosotros veníamos viendo que la cancha día a día que a la chancha se le cortó el mantenimiento y esto se veía venir“.

Asimismo, indicó que el club manifestó su preocupación a la Municipalidad de Antofagasta respecto a la falta de mantención del estadio, tras lo cual recibieron como respuesta que la cancha no estaría disponible por algunos meses.

“Cuando vimos que no había mantenimiento manifestamos que la situación irregular iba a provocar problemas en el futuro si no se remediaba. Después de eso recibimos una notificación del municipio indicando que el estadio no iba a estar disponible hasta marzo. Aparte de eso no sabemos cuanto se va a demorar, porque la cancha está bien deteriorada. Entiendo que hay problemas que tuvo la municipalidad con las licitaciones“, indicó Sánchez.

Asimismo indicó que el costo de reparación será oneroso y además el municipio dejará de recibir el pago de arriendo que paga el club, que es el más caro de Chile, por lo cual “ahora el municipio no recibirá ese dinero, por lo que esta situación no es buena para nadie. No es bueno para el municipio, no es bueno para nosotros como club, no es bueno para el hincha y como imagen ciudad no se ve bien“.

LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO

Frente a estos hechos y ante las interpelaciones de los seguidores del club, el Alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, no se refirió al tema, pero en su lugar habló la Directora de Dideco, Kary Pena, quien reconoció que no hay contrato de mantención vigente, pero que habría un nuevo contrato ya adjudicado.

Además afirmó que el recinto habria recibido mantención permanente y que las acusaciones de los jugadores serían “falsas”.

#VIDEO | Alcalde Jonathan Velásquez no se refirió al deplorable estado del Estadio Regional de #Antofagasta. En su lugar habló la Directora de Dideco, Kary Pena, quien afirmó que las denuncias de los jugadores sobre las evidentes deficiencias serían “falsas” pic.twitter.com/UeTEMTHwKx — Diario Antofagasta (@diarioafta) February 4, 2022

“RESPONSABILIDAD 100% MUNICIPAL”

Sin embargo, concejales de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta desmintieron a la asesora de confianza de Jonathan Velásquez y aseveraron que la situación de abandono del estadio es responsabilidad directa de la maLa gestión municipal.

“Hay una irresponsabilidad tremenda de la autoridad municipal, se advierte hace bastante tiempo problemas con el contrato y mantención de la cancha“, explicó el concejal Waldo Valderrama. Asimismo, en relación al supuesto mantenimiento permanente que afirma realizar el municipio, la realidad es que se ha empleado a funcionarios administrativos sin capacitación para mantener el coliseo de Avenida Angamos.

“Hoy dia hay funcionarios administrativos que no tienen ninguna responsabilidad en la ejecuciÓn de la mantención que han estado cortando y regando el pasto. Improvisando la mantención. La incapacidad de la administración ha traído como consecuencia esta situación“, lamentó el concejal Valderrama.

Funcionaria administrativa cortando el pasto en el Estadio Regional de Antofagasta.

También coincidió en que la responsabilidad de esta situación recae en la mala gestión municipal, el concejal Ignacio Pozo, quien ejemplificó que la cancha que administra el Club Deportes Antofagasta se encuentra en buen estado, mientras que las que administra y arrienda el municipio son las que están en estado deplorable.

“Las licitaciones del municipio han estado atrasadas en los últimos meses. Considero que es una falencia bastante grave, porque las canchas están muy dañadas. Es demasiado, acá uno ve que la perla no está brillando para nada en este sentido“, indicó.

“Solo la cancha que maneja el CDA está en buen estado porque la manejan ellos bajo contrato, pero la cancha principal y las canchas aledañas, es una pena ver como están y eso es culpa 100% de la administración municipal no se preocupa. Los anteriores administradores de estadio sí lo hacían. No puede ser“, cerró el concejal Ignazio Pozo.