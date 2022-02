desmienten su fallecimiento este 4F

En horas del mediodía de este 4 de febrero circuló que el exalcalde chavista Daniel Haro Méndez había fallecido. Sin embargo, la información fue desmentida por el político, quien está detenido por contrabando de gasolina en Anzoátegui.

A través de un video difundido en las redes sociales confirmaron que el exalcalde de Cantaura está vivo.

«Buenas tardes, es Daniel Haro. Me encuentro perfecto. Casi las 12 del mediodía. Me siento muy bien, me han tratado muy bien. Estamos en el procedimiento rutinario», dijo.

Desmienten por medio de un video que el alcalde del PSUV municipio Freites, Anzoátegui, Daniel Haro Méndez, detenido por red de contrabando de gasolina, habría muerto bajo custodia del Estado.#4Feb pic.twitter.com/kXIWQgrxzi — Pedro Jaimes Criollo (@MeteoAero) February 4, 2022

Detención de alcalde Daniel Haro Méndez

Tarek William Saab, fiscal general del Gobierno de Nicolás Maduro, anunció este 3 de febrero la aprehensión del exedil.

A Daniel Haro Méndez lo acusan de estar involucrado a un grupo delictivo que comercializaba gasolina para abastecer a grupos dedicados a la minería ilegal.

«El alcalde Carlos Rafael Vidal Bolívar, aprovechándose de su cargo, y en complicidad con otras personas, entre las que se encuentran familiares y dueños de estaciones de servicio, manejaban un esquema de delincuencia organizada que funcionaba en dos fases», indicó el fiscal.