España | Juan Martín Del Potro se retira con 33 años por culpa de las lesiones

Juan Martín del Potro ha anunciado este sábado su retirada del tenis tras muchos años de calvario por culpa de las lesiones. El argentino tenía previsto volver a las pistas esta semana para disputar los torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro. Ese plan sigue en pie, pero estos serán los últimos que dispute en su carrera profesional.

Delpo tomó la palabra en una rueda de prensa previa al inicio del torneo argentino la próxima semana para dar la importante noticia. «Llevo mucho tiempo sintiendo e imaginando uno de los más difíciles que me toca afrontar y transmitir. Todo el mundo espera que haga una vuelta al tenis, posiblemente no lo sea así, y tal vez sea más una despedida que una vuelta», dijo.

🚨🎾 «Tal vez sea más una despedida que una vuelta», Juan Martín Del Potro sobre su participación en el Argentina Open en TyC Sports. pic.twitter.com/IFslLAcIXr — TyC Sports (@TyCSports) February 5, 2022

La Torre de Tandil se mantuvo en pie pese a la emoción que le atravesó de arriba abajo durante la conferencia de prensa, conteniendo las lágrimas para reconocer que no podrá seguir con la batalla a pesar de que volverá a competir desde junio de 2019.

«Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que vengo intentando alternativas, tratamientos, médicos y distintas maneras de solucionarlo, pero no lo logro», confesó.

«Nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando y en la cancha, y no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo. Después de estas semanas, Dios dirá qué pasa con mi futuro, pero hoy tengo que elegir vivir como una persona de 33 años, tratando de no tener dolores, y no como un deportista profesional que hasta el día de hoy me siento y por eso nunca bajé los brazos. Es una decisión difícil», añadió.

Del Potro confesó que también está inscrito en Río de Janeiro con la intención de jugar en otro sitio especial, donde ganó la medalla olímpica de plata en 2016. El campeón del US Open de 2009 confesó la dificultad para «lidiar con los dolores» en su vida cotidiana, sin cerrar la puerta a que aparezca una solución o un giro a mejor.