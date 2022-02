Ideas para decorar tu celebración con globos de letras y números de foil

Si estás preparando algún evento o celebración, una ocasión especial en la que te gustaría destacar un mensaje de forma decorativa, los globos de letras y números son la solución perfecta.

Este alfabeto hinchable se adapta a cualquier ocasión en la que quieras resaltar algún mensaje en particular: el nombre de la persona “especial” en la fiesta, darle protagonismo al nombre de tu empresa en un evento, la edad del cumpleañero, la pareja que se casa, y muchas otras opciones para cada momento.

Este tipo de globo, que habrás visto en diferentes tamaños y colores, puedes inflarlo con aire o con helio. Los pequeños siempre con aire pues con helio no flotarán por su peso. Y en los grandes de 90cm tú decides si quieres que floten libremente inflados con helio y atarlos a mobiliario o a alguna base con peso para que no se escapen. O prefieres inflarlos con aire y colgarlos del techo, engancharlos con cinta de doble cara a la pared, etc.

Los globos de foil permiten una variedad de formatos que tanto niños como adultos pueden disfrutar.

Combina los globos de letras y números con algunos globos de personajes o con globos de colores y tendrás el cumpleaños de ensueño del niñ@ de la casa.

Elije sus colores favoritos y celebra su cumpleaños o su fiesta de bienvenida. Estos globos de foil o metálicos duran entre 3 y 5 días inflados con helio con lo que te permiten preparar tu decoración con tiempo y dejar para el final únicamente el inflado de los globos de látex que duran unas horas.

En exterior no sufren tanto como los globos de látex con lo que tu decoración estará perfecta durante todo el evento. Únicamente ten en cuenta a la hora de inflarlos de no ir muy rápido y explotarlos pues aunque parecen duros, y son más resistentes que los de látex, no dejan de ser globos y hay que tratarlos con cuidado para que mantengan bien sus propiedades. Ten en cuenta que los cambios de temperatura pueden afectar a la duración de este tipo de globos. El calor expande el tamaño y puede hacer que el globo pete, por esto es mejor NO SOBREINFLARLO. el frío, en cambio, puede hacer que el globo se desinfle un poco, recuperando su tamaño si vuelve a una temperatura más cálida.

Quedan increíbles decorando la mesa de dulces del bautizo del pequeño de la casa:

O para ese día tan especial en tu boda:

Presta atención a estas ideas de decoración pues los globos de números y letras de foil constituyen un abanico de opciones en el que la única limitación es tu propia imaginación.

La posibilidad de combinar diferentes letras y números con los colores que elijas te da la oportunidad de realzar tus celebraciones con frases o textos que, además de servir como medios comunicativos, se adaptarán a la decoración que escojas.