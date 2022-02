Leche para eliminar las manchas de tu piel en siete días

Las manchas en la piel son las lesiones más comunes que afectan a este organo del cuertpo, estas son causadas por cicatrices de otras heridas o la exposición al sol es por ello que en esta oportunidad te mostramos una mascarilla de leche con la cual podrás eliminarlas en tan solo siete días.

Recuerda que los rayos UV que el pegan a directo a la piel de mi rostro sin usar protector solar pueden ocasionar la aparición de manchas y la pérdida del tono natural de mi piel.

Y posteriormente tras convertirme en madre, la aparición de paño no se hizo esperar. Probé todo tipo de productos y remedios caseros, con el objetivo de aclarar mi piel, eliminar las manchas y el paño, pero ninguno me funcionó.

Cansada de desperdiciar tiempo y dinero, me había resignado a no recuperar la apariencia natural de la piel de mi rostro, pero por fortuna, mi cuñada me pasó la receta de una mascarilla natural que a ella le funciona de maravilla, no solo para aclarar la piel de su rostro de volada, sino para mantenerla libre de impurezas, arrugas y todo tipo de imperfecciones.

Se trata nada más y nada menos que de una mascarilla de avena y leche para aclarar la piel en solo 7 días y hoy estás de suerte, pues aquí te pasaré la receta y el paso a paso para usarla en tu rostro, ¡amarás su potente efecto aclarante!

Necesitas:

1 cucharada de harina de avena

1/2 vaso de leche desnatada

Preparación:

En un molde vierte la cucharada de harina de avena, 1/2 vaso de leche desnatada y revuelve con la ayuda de una palita de madera hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos.

Uso:

Una vez que esté lista la mascarilla de avena y leche para aclarar tu piel, aplica sobre la piel de tu rostro, con la yema de tus dedos y haciendo movimientos circulares, deja actuar 20 minutos y retira con suficiente agua tibia.