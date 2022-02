Maduro sobre las presidenciales: En 2022 y 2023 no hay elecciones, después veremos cuando se hacen

El presidente Nicolás Maduro habló este miércoles durante un acto por el 4 de febrero de 1992 sobre las venideras elecciones presidenciales sin precisar una fecha exacta para las mismas.

Luego del éxito del Gobierno para evitar el referendum revocatorio, Maduro afirmó que se concentrarán estos «dos años» para afianzar su gobierno.

“Ya no tenemos elecciones de aquí al 2025, más o menos. ¿2026? La próxima elección. ¿2025, 26? No sé que dirá la ley electoral. Por lo menos en 2022 y 2023 no hay elecciones. Después veremos cuándo se hacen, a menos que las convoque el bobolongo (Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de la República) con su poder supremo”, manifestó Maduro en el evento.

“Tenemos que aprovechar dos años sin elecciones”

El oficialista ya había comentado algo relacionado el miércoles, durante una reunión con la banca pública y privada. Pero no se había desestimado la referido puntualmente a las presidenciales.

“Tenemos que aprovechar dos años sin elecciones: en 2022 no hay elecciones, a menos que nosotros inventemos alguna consulta pública, y no lo vamos a hacer; en 2023 no hay elecciones, ni de gobernadores ni de alcaldes ni de presidente”, manifestó.

“Serán dos años de concentración en el esfuerzo nacional, de la clase obrera venezolana, de los trabajadores, emprendedores, empresarios. De todos los sectores y actores de la vida económica del país, concentrados en recuperar, desarrollar y desplegar las capacidades económicas, de crecer”, añadió.

