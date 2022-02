Si quieres reducir el tamaño de los poros de tu cara debes probar esta mascarilla casera con gelatina y leche para eliminar poros abiertos en 6 sencillos pasos…

El aspecto de los poros siempre ha sido un problema para las mujeres y solucionarlo es todo un ensayo de prueba y error.

Lo primero que debes saber es que no puedes eliminar los poros abiertos por pero sí disminuir el tamaño del poro para que tu piel se vea más uniforme.

Mascarilla de gelatina para eliminar poros abiertos en 6 pasos

La gelatina es el principal ingrediente de esta mascarilla casera para poros por una simple pero importante razón: contiene colágeno.

El colágeno resulta que es excelente para tu piel ya que, mejora la elasticidad de ella; es decir que si eres una chica con problemas de líneas de expresión y ni si quiera has pisado los 30 años, el colágeno será tu mejor amigo y por la misma razón minimizará el tamaño de los poros.

Pero basta de palabrerías y vamos a la receta, lo que necesitarás es lo siguiente:

1 cucharada de gelatina sin sabor en polvo (grenetina)

1 cucharada de leche

Prepáralo así:

En un recipiente, vierte la cucharada de leche y la de grenetina Revuelvelo, retira la cuchara y mételo al microondas por 20 segundos. Te debe quedar más o menos así:

Al sacarlo, revuelve de nueva cuenta la mezcla y aplícala en el rostro. Debes tener mucho cuidado de no aplicarla tan caliente. Deja que actúe por 20 minutos y retirala con agua fría. Aplica un tonificador, puede ser agua de rosas.

Yo la he probado y he de advertirte que el olor de esta mascarilla para poros es bastante desagradable, pero bueno la belleza cuesta y unos minutos de incomodidad lo valen (sólo no la hagas cuando todos están cenando). Cuando la apliques mi consejo es que pongas una buena cantidad en la zona donde tengas los poros abiertos o con espinillas, de esta forma se secará y podrás despegar todo en una sola capa. Esta capa contendrá todo aquél rastro de suciedad e imperfecciones.