Mira cómo hacer una mezcla para eliminar las hormigas en tu hogar

No importaba si me deshacía de la basura orgánica rápido, cuidaba no tirar migajas o algún rastro de comida, limpiaba diario… Estos insectos simplemente aparecían de la nada y por montones en diversos rincones de mi hogar, sobre todo en la cocina; ¡peor que una película de terror!

Probé distintos productos comerciales y aunque en un principio resultaban eficaces para reducir una buena cantidad de hormigas, no lograba eliminarlas por completo. Para mi buena suerte al contarle a una de mis mejores amigas, quien por cierto es mi vecina, me pasó su mejor truco para darle jaque mate a las hormigas sin falla.

Desde luego lo probé y, para mi sorpresa, resultó más que efectivo y de volada mi casa quedó libre de hormigas. Hoy por hoy ya no he tenido que batallar con la presencia de estos insectos en mi casa.

Por eso, hoy te quiero compartir esta mezcla para arrasar con las hormigas del hogar, rocía y ¡desaparecerán en minutos! Toma nota…

Necesitas:

2 cucharadas de agua de hamamelis

12 gotas de aceite esencial de menta

250 ml de agua destilada

1 frasco con atomizador

Hazla así:

Lo único que debes hacer es vaciar en el frasco con atomizador el agua destilada, las 12 gotas de aceite esencial de menta, las 2 cucharadas de agua de hamamelis, tapar y agitar para que se mezclen perfectamente.

Úsala así:

Rocía esta mezcla para arrasar con las hormigas del hogar en las zonas de tu casa donde haya hormigas y las extrerminarás en un abrir y cerrar de ojos. ¡Compruébalo tú misma!

Por si esto no fuera suficiente, otro gran plus de esta mezcla para arrasar con las hormigas es que al estar libre de químicos, puedes rociarla con la seguridad de que no causa ningún tipo de reacción en tus hijos o mascotas.