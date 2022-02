NBA James Harden sera pretendido via cambio por los Sixers

Los Sixers de Philadelphia han dejado claro que van a intentar armar un cambio por James Harden en esta temporada de la NBA, y como si fuera poco, los Nets de Brooklyn están dispuestos a negociar.

La fecha límite de cambios es este 10 de febrero, Shams Sharania ha informado que hay una posibilidad de que James Harden deje de ser parte de los Nets de Brooklyn debido a que ha sido inconsistente y la salud no es la misma.

Los objetivos de los Nets de Brooklyn son Andre Drummond para reforzar la zona, y por supuesto, Ben Simmons, quien ayudaría de mucho a la defensa de dicho equipo junto a los “criminales” Kyrie Irving y Kevin Durant.

El plan de los Nets siempre fue ser campeones con Kyrie Irving y Kevin Durant, pero se les dió la oportunidad de adquirir a James Harden, eso significa que no les molestaría continuar con el plan que tenían y usar a Harden para adquirir jugadores claves.

El unico problema es ver si la oferta en sí de los Sixers será tan buena que lso Nets van a cambiar un jugador del calibre de James Harden a un equipo de su misma conferencia, que al final puede ser un gran obstáculo.

Sources: The Philadelphia 76ers are expected to pursue Brooklyn’s James Harden ahead of NBA trade deadline Thursday – and the Nets are now open to discussing a deal.

