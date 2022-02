Perú | Se detectan nuevas variantes de covid en aguas residuales.

Según la depuradora de Newtown Creek en New York se encontraron variantes de covid en aguas residuales, pero no en humanos.

Por el momento, investigadores estadounidenses dicen que han descubierto un nuevo tipo de COVID-19 en aguas residuales en New York. El descubrimiento ocurrió en enero pasado y, como explicó el New York Times, citando una investigación publicada en Nature: «Los fragmentos virales que encontraron en el agua contenían un conjunto único de mutaciones que nunca antes se habían visto, un signo latente de una variable previamente no descubierta.”

La verdad es que esta no es la primera vez que rayas extrañas, o «linajes secretos», como los llaman los científicos, aparecen en las aguas residuales de la ciudad durante todo el año.

Curiosamente, estas variantes aún no se han detectado en humanos. Tampoco hay evidencia de que estas cepas hayan estado circulando durante al menos un año sin cruzar el delta o el ómicron, lo que representa un mayor riesgo para la salud humana. Los científicos, cuyos hallazgos se publicaron el jueves en la revista Nature, todavía no saben de dónde vienen y no han encontrado variaciones en las personas infectadas. «No encontramos el enlace secreto en la base de datos humana, buscamos por todas partes», dijo Monica Trujillo, microbióloga del Queensborough Community College y autora de un nuevo artículo.

Los propios investigadores se sorprendieron, algunos explicaron que el virus provenía de humanos cuya infección no fue detectada por secuenciación. Pero otros sospechan que las variantes pueden provenir de animales infectados con el virus, posiblemente de la gran población de ratas de la ciudad.

Desde junio de 2020, los científicos han recolectado muestras de aguas residuales de 14 plantas de tratamiento en Nueva York. En enero de 2021, comenzaron a secuenciar las muestras. Al hacerlo, encontraron fragmentos del virus con mutaciones novedosas en varias plantas de tratamiento. Encontraron estas variaciones muchas, muchas veces, en las muestras recolectadas. Por lo tanto, la hipótesis de que se tratara de infecciones no detectadas o virus no secuenciados ya no es válida.