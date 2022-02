Anulación de la nacionalidad desata críticas de venezolanos en Colombia

1349780

Caracas. Algunos venezolanos denunciaron que la Registraduría Nacional del Estado Civil les anuló la nacionalidad colombiana al cancelarles sus cédulas de ciudadanía sin una explicación. La medida dejó sin identidad a más de 42.000 venezolanos que ya tenían la doble nacionalidad, reportaron medios locales.

Según la Registraduría, las cédulas otorgadas a venezolanos fueron suspendidas tras encontrar supuestas irregularidades en su expedición, como adulteraciones y falsos testigos. “La Registraduría nos acusa de falsedad de documentos porque no están apostillados, pero muchos como yo tenemos nuestra cédula desde 2015. Maduro cerró frontera y nos tocó quedarnos acá y en ese tiempo no nos podían dar documentos apostillados, solo nos pedían testigos. Ahora qué hago. Tengo miedo de salir a la calle. No paro de llorar. Mis estudios, todo, me acabaron la vida”, se quejó Yorlen David Romero Primera a través de su cuenta de Twitter el viernes 4 de febrero

El zuliano, de padres colombianos y que, de acuerdo con su cuenta de Twitter, reside en Bucaramanga, señaló que cumplió con los requisitos exigidos entonces para obtener la nacionalidad, que era la presentación de tres testigos, a falta del requisito de la apostilla, y una serie de documentos. “Me dañaron la vida, tengo empresa en Colombia, cuentas bancarias, préstamos, créditos bancarios y tarjetas”, añadió.

El director nacional de Registro Civil, Rodrigo Pérez, manifestó a Caracol Radio que tras una actualización de la base de datos de registro civil y de identificación determinaron que 42.000 cédulas no cumplían con los requisitos que la ley exige para expedir de manera legítima un registro civil de nacimiento, por lo que la cédula de ciudadanía fue cancelada por falsa identidad.

Una solución

Pérez también afirmó que un alto porcentaje de las cédulas canceladas habían sido obtenidas de manera ilícita. “La solución que se le plantea a las personas, luego que se anula el registro por causa formal, es que se vuelvan a inscribir cumpliendo con los requisitos de ley”, planteó.

Otra ciudadana con doble nacionalidad, identificada como Luz Cárdenas, denunció en Twitter que la decisión de la Registraduría dejó sin nacionalidad a una de sus hijas. “Soy nacida en Colombia, de padres colombianos, me vine por la crisis, trámite toda la documentación legalmente para darle a mis hijos la nacionalidad colombiana. Hace 5 años ellos eran menores de edad y a la mayor le anularon la nacionalidad”, escribió el viernes 4 de febrero.

La Embajada del gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia reconoció, mediante un comunicado, que la medida afectó a un gran número de colombo- venezolanos. También aseguró que en algunos casos se han utilizado procedimientos contrarios a derecho “y documentación dudosa para obtener el reconocimiento de la nacionalidad”. Sin embargo, la legación diplomática indicó que sabe de casos en los que los afectados son colombianos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 96 de la Constitución.

“En estos casos, todos estamos llamados a velar por el cumplimiento del debido proceso previsto en el artículo 29 constitucional, y en ese sentido exhortamos a las autoridades a la protección de tal derecho, tomando en cuenta que en Colombia existen instituciones democráticas apegadas al Estado de derecho”.

La cédula de ciudadanía es el documento de identificación de los ciudadanos colombianos mayores de 18 años. Para conseguirlo se debe demostrar ser hijo o hija de un padre o madre colombiano.

El punto es que en su momento se les permitió a las personas llevar a la Registraduría a dos testigos que señalaran que, en efecto, el interesado era hijo de padres colombianos, lo que les permitía acceder a la ciudadanía.

El director nacional de Registro Civil señaló a la revista Semana que el primer requisito para adquirir la nacionalidad colombiana debe ser un documento apostillado y expedido por el país de origen (en este caso, por parte de Venezuela, el registro civil de nacimiento).

“Muchas de las personas que presentaron el registro de nacimiento no lo apostillaron o lo apostillaron con información que no correspondía con la verdad. Quiere decir que utilizaron documentos falsos o mentirosos para acreditar que el documento que traían como registro de nacimiento extranjero tenía validez para ser presentado en Colombia”, aseguró.

Sin representación consular, los venezolanos que emigraron a Colombia han denunciado una serie de problemas para acceder a la apostilla de documentos. En noviembre de 2021 llegó una buena noticia que, sin embargo, tiene un alcance limitado: los venezolanos pueden apostillar los títulos de educación superior expedidos en su país para desempeñarse en sus áreas de especialización profesional en Colombia.

Restituyen la nacionalidad

Francine Howard, quien se identifica como luchadora social, fue una de las primeras personas que denunció que la Registraduría le había quitado de una manera arbitraria la nacionalidad colombiana. Contó a medios locales que hace unos días se enteró de que su documento fue cancelado. Manifestó que tiene la nacionalidad por consanguinidad, ya que sus padres y abuelos son colombianos.

Después de acudir a la Registraduría a plantear su caso, Howard informó el viernes 4 de febrero que le fue restituida su identidad. “¡Lo logramos hermanos!!!. Cuando se hacen las cosas bien y se está ajustado a derecho, la justicia llega. Gracias @registraduria por rectificar … Sobre manera Gracias a todos por difundir lo que está pasando, seguiremos trabajando para que revisen cada caso de los más de 42 mil colombo venezolanos afectados … Continuamos recogiendo las denuncias y dando asesoría a través del correo [email protected]”, manifestó en su cuenta de Instagram.

Redacción El PitazoVista_4

