Beneficios del aceite de linaza para el cuidado de tu piel

Es inevitable que envejezcamos. No obstante, lo que sí podemos hacer es retardar los signos comunes de la edad y no es necesario pasar por quirófano o realizarte algún tratamiento facial muy invasivo. Basta con un remedio natural, el cual te presentamos a continuación: el aceite de linaza tiene la fórmula para tener un cutis saludable.

El aceite de linaza tiene beneficios rejuvenecedores y son notorios, por lo que, es probable que este producto se vuelve en uno tus favoritos. Y lo mejor, es que puedes prepararlo tú misma en la tranquilidad de tu hogar.

FÓRMULA DE LA JUVENTUD

Te vamos a mostrar cómo preparar este jarabe con el producto mencionado y ajo. Como ves, solo necesitas ingredientes naturales que te ayudarán a retardar los signos del envejecimiento.

Ingredientes

-100 ml de aceite de linaza puro

-1 cabeza de ajo

2 limones

-50gr de miel de abeja

Preparación

Primero, pela la cabeza de ajo y uno de los limones. Una vez hecho eso, pica en pedacitos el limón y ponlo en la licuadora, junto al ajo, la miel y el aceite de linaza. Luego, licúa todos los ingredientes hasta que haga una masa homogénea sin grumos.

Por último, coloca la mezcla en un envase de vidrio con tapa y refrigerar. Este remedio casero es para tomar, no para aplicarlo en la piel.

¿CÓMO SE TOMA?

Debes ingerirlo tres veces al día en una cucharada, 30 minutos antes de consumir cualquier alimento.

Si bien no podemos hacer nada para que el tiempo no pase, pero si podemos conservarnos saludables, no solo el cuerpo, sino también nuestra piel y este remedio te ayudará a prevenir las arrugas y demás signos de la edad.

Ah, eso sí, si sientes que te cae mal es mejor que pares su consumo y visites a tu doctor para ver que puedes hacer para tener un mayor cuidado de tu cutis.