Cómo madurar un aguacate de forma correcta dependiendo su estado

Lo mejor es no congelar el aguacate, obviamente. Sólo debes tomar esta medida si no te lo puedes comer fresco.

Si tu aguacate está a punto de echarse a perder pero no tienes tiempo para comértelo ahora mismo, hazlo puré y mételo en el congelador. No lo congeles entero, porque con eso destruyes su sabor. Puedes aprovechar el aguacate para preparar salsas, o untarlo en pan, etc.