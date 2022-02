Descubre cómo utilizar el Bicarbonato de Sodio para cuidar tu cabello rizado

Si tienes cabello chino seguro has pensado que la gran infinidad de remedios caseros que se comparten no te ayudan mucho, tu cabello es especial, lo sé porque yo lo tengo, es delgado, se enreda fácil, y siento que jamás me crece porque su forma lo hace ver corto. Pues bien, hoy te hablaré del bicarbonato de sodio y cómo usarlo para cuidar el cabello chino.

Como sabes, el bicarbonato de sodio es un gran aliado del cuidado del cabello y de la belleza en general. Es fácil de adquirir, de bajo costo, por lo que entre más podamos aprovecharlo, mejor para nosotras y para el bolsillo.

Eso sí, es muy importante que sepas que como el bicarbonato de sodio es una sustancia bastante fuerte, no deberás usarlo más de una vez por semana en tu cabello para no dañarlo en lugar de aprovechar los beneficios.

La recomendación es que siempre que vayas a usar bicarbonato de sodio pruebes antes el remedio casero en un área pequeña de tu cabello o tu piel para asegurarte de tolerarlo y de que no te provoque algún tipo de alergia. EL BICARBONATO DE SODIO EN EL CABELLO CHINO Como te decía, sé que el cabello chino es delicado, hay productos especializados para su manejo porque de otra forma no siempre funciona lo que le sirve a las demás, los rizos hay que cuidarlos o alteran su forma y entonces sí, nos convertimos en un auténtico desastre. Con el bicarbonato de sodio podrás hacer dos cosas, una de ellas es limpiar a profundidad del cabello chino, está puedes hacerla una vez por quincena, y la otra, nutrir el cabello a profundidad para que tus rizos se mantengan intactos, este truco de belleza sugerimos que lo apliques una vez por semana. Es un remedio o el otro, jamás juntos, toma nota: Bicarbonato de sodio: Cómo usarlo para cuidar el cabello chino. Pexels BICARBONATO DE SODIO PARA LIMPIAR A PROFUNDIDAD EL CABELLO CHINO Recuerda, este remedio debe emplearse una o dos veces por mes. Prepáralo mezclando dos cucharadas de bicarbonato de sodio en una botella de agua tibia con capacidad de un litro y agita bien para disolverlo. Ahora, entra a la regadera, moja tu cabello y aplica la mezcla iniciando por la raíz, poco a poco baja a las puntas hasta cubrirlo todo, además, al terminar, masajea suavemente el cuero cabelludo por un mar de minutos, ahora enjuaga tu cabello y lávalo con normalidad. Bicarbonato de sodio: Cómo usarlo para cuidar el cabello chino. Pexels BICARBONATO DE SODIO PARA HIDRATAR EL CABELLO RIZADO Con este remedio podrás sellar las cutículas y sanar tu cuero cabelludo. Para prepararle mezcla un cuarto de taza de bicarbonato de sodio con media taza de cualquier acondicionador, aumenta la cantidad con estas proporciones si tu cabello es muy largo. Ahora aplica la pasta en tu cabello y deja que actúe por 15 minutos, deberás cubrirle desde la raíz hasta las puntas, puedes apoyarte con una gorra de ducha mientras esperas. Finalmente lava el cabello como siempre lo haces.