Distintas zonas de Caracas reportan fallas con el internet de CANTV este 31 de enero

A través de la red social Twitter distintos usuarios reportaron fallas en la conexión de Internet ABA de Cantv en varias zonas de Caracas este lunes 31 de enero. En Plaza Venezuela, Los Caobos, Las Palmas, Las Acacias y en las avenidas Maripérez y Libertador se registra la caída del servicio desde horas de la noche del domingo.

“Espero que la caída de Internet no sea la de todos los años y pasemos meses nuevamente sin servicio”, se quejó una ciudadana en la red social. “Desde las 10:00 pm (del domingo) zona de Plaza Venezuela, Maripérez, Los Caobos. Eficiencia o nada”, expresó otra persona.

“Caída de ABA Cantv en toda la zona de Los Caobos Norte, La Florida, Plaza Venezuela. Error: no conecta el DNS. Creo que no es prudente reiniciar modems”, recomendó un ciudadano.

“A veces cuando pasan estas cosas dicen que no se debe reiniciar el modem porque va a tardar más en reconectar luego. No sé la razón técnica, solo sé que hasta Cantv recomendó no hacerlo en una ocasión”, añadió.

En la ciudad ocurrió una falla en la conectividad el pasado 27 de enero. Las denuncias señalaron la afectación en San Martín, Caricuao, El Paraíso, Coche, El Valle, La Vega, Artigas, Capuchinos, Ruiz Pineda y otras zonas. Luego de varias horas, la compañía estatal de telefonía comunicó el restablecimiento del servicio.