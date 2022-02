EEUU | Critican nueva extensión de norma de salud que permite expulsar migrantes

Defensores de los inmigrantes criticaron este viernes la expansión por 60 días más del Título 42, una norma sanitaria por la cual se niega el ingreso al país a extranjeros que supuestamente representan una amenaza para la salud pública.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron a medios estadounidenses que extendían por 60 días más la medida, que había vencido este miércoles 2 de febrero.

La aplicación de esa norma comenzó en marzo de 2020, durante la presidencia de Donald Trump y cuando comenzó a propagarse la pandemia del coronavirus por Estados Unidos, negando el ingreso al país de cientos de miles de migrantes llegados a la frontera. Desde ese entonces los CDC hace evaluaciones periódicas sobre la aplicación de la medida.

La portavoz de los CDC, Kristen Nordlund, dijo a CNN en un comunicado que “la evaluación examinó el impacto actual de la pandemia en Estados Unidos y en las fronteras de Estados Unidos, tomando nota especial del aumento de casos y hospitalizaciones desde diciembre debido a la variante ómicron, altamente transmisible”.

La decisión no cayó bien entre los defensores de los inmigrantes. La representante federal demnócrata Pramila Jayapal calificó hoy al Título 42 de “política cruel”.

“Al privar a los inmigrantes de su derecho legal y legítimo de solicitar asilo, nuestro Gobierno está poniendo vidas en peligro”, dijo en un mensaje en Twitter la legisladora.

This policy is cruel — full stop. By depriving migrants of their legal and legitimate right to seek asylum, our government is putting lives in danger.

The administration should immediately end the use of Title 42 to expel migrants. https://t.co/9t6X8d4Es9

— Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) February 4, 2022