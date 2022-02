EEUU | Párroco de EE.UU. organiza quema de libros de Harry Potter por «brujería»

Un párroco de Tennessee (centro de Estados Unidos) celebró esta semana una quema de libros de «brujería», entre los que figuraban ejemplares de las series «Harry Potter» y «Twilight», en medio de la creciente tendencia de censura de libros en el país, de acuerdo con informaciones de medios locales.

We’ll be burning satanic books and items this Wednesday night – most especially anything related to the Masonic Lodge.

— Global Vision Bible Church (@globalvisionbc) February 2, 2022