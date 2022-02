El verdadero padre de la hija de Alicia Machado

Recientemente, la modelo, actriz y exreina de belleza Alicia Machado rompió en llanto al referirse al respecto de la relación de su hija con su padre, el empresario mexicano Rafael Hernández Linarez.

En plena polémica ocasionada por la publicación del controversial libro de Anabel Hernández, a través del que se vinculó a varios famosos con actividades ilegales, la mujer afirmó que su hija manifestó el amor que siente por su padre.

«Mi hija, estas últimas dos o tres semanas, ha estado bastante deprimida a causa del libro que cuenta una cantidad de difamaciones de todo el mundo y ella ha estado un poco triste, pero con una madurez y con una fortaleza, de decirme: ‘amo a mi papá por sobre todas las cosas del mundo», aseveró Machado en entrevista brindada al programa «América Despierta»

Del mismo modo, aseguró que Dinorah aseguró que reconoce el esfuerzo que Machado ha hecho por «protegerla».

«Ella me abrazó y me dijo: ‘yo sé, mamá, todo lo que tú has hecho durante mis 13 años para protegerme de una historia que no es ni tuya ni mía, y no me importa, yo amo a mi papá, lo adoro’. Él adora a su hija, la ama, ha sufrido muchísimo el no poder estar con ella y para mí no ha sido fácil protegerla«, sentenció.

Del mismo modo, prometió que seguiría protegiendo a su hija por sobre todas las cosas, pese a las presuntas difamaciones que se han difundido en el libro.

