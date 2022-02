Es viral: el reto del gato escondido que trae a todos confundidos

Una de las cosas que más gustan en Twitter son los retos visuales y las ilusiones ópticas. Por eso este nuevo reto que ha traído una usuaria se ha convertido en el último entretenimiento en la red: ¿Eres capaz de encontrar al gato camuflado entre las palomas?

A simple vista observa una cantidad significativa de palomas que se encuentran todas en una misma posición, y allí entre ellas es donde tienes que hallar al gato en menos de 18 segundos.

A partir de aquí han sido muchos los usuarios que se han vuelto locos intentando descubrir en qué parte de la imagen se encontraba el animal, algo que no ha sido nada fácil para la gran mayoría.

Brainteaser challenges puzzlers to spot the cat amongst the pigeons – but can YOU beat the 18-second record? pic.twitter.com/2V7VWb2vig

— Mkmail (@mkmailng) 27 de octubre de 2019