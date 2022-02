Especialista aclara dudas sobre la Ley de Grandes Transacciones: esto debes saber

1350125

Caracas.- Daniel Betancourt, abogado y especialista en Derecho Financiero, utilizó sus redes sociales para aclarar algunas dudas con relación a la reciente reforma que se aprobó de la Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras.

En su cuenta de Twitter @dbetancourtd_ manifestó: «Algunos de los que nos dedicamos a los tributos, hemos venido levantando alertas .¿De qué se trata? ¿Cómo afecta los ciudadanos comunes y corrientes?«, al tiempo que publicó un hilo con respuestas a varias interrogantes.

Desde El Pitazo te hacemos un resumen de las preguntas más frecuentes sobre la nueva reforma a Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras, con la que se pretende cobrar hasta el 20 % por las transacciones realizadas en divisas.

¿A quién aplica la Ley?

De acuerdo con las declaraciones del economista, el Seniat establece que la Ley será aplicada a Sujetos Pasivos Especiales. «Básicamente son casi todas empresas», explicó Betancourt.

¿Cuándo se genera el impuesto para la gente común?

– Advertisement –

De acuerdo con los textos que se han conocido, el impuesto será cuando se haga un pago en divisas a través del sistema bancario nacional, cuenta en dólares, y cuando se haga un pago en divisas o cripto a un Sujeto Pasivo Especial.

¿Cuánto debo pagar?

La Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) estable que los pagos serán de la siguiente manera:

Pagos en divisas por cuentas nacionales en $: del 2 al 8%.

Pagos en divisas a Sujetos Pasivo Especial (todas las empresas): del 2 al 20%.

¿Cuándo entre en vigencia la Ley deberé pagar 20%?

No. De los textos que se conocen la alícuota común (cuentas y a SPE) para el pago en divisas ha tenido dos valores: 2,5% y 3%. «Habrá que esperar la publicación en Gaceta, pero no se ha hablado, hasta ahora, del 20%.»; dijo el economista.

¿Llegará al 20% el impuesto?

«Para saber eso necesitamos una bola de cristal», sostuvo. Sin embargo, recordó que impuestos parecidos han llegado, al 20% en Argentina.

¿Cuándo entrará en vigencia?

Una versión del proyecto habla de 30 días tras su publicación en Gaceta Oficial y otra le coloca fecha de 1ero de marzo. «Hay que esperar la Gaceta para saber con exactitud la fecha», manifestó.

¿La gente de a pie deberá declarar ante la página del SENIAT y pagar directamente el IGTF?

Eso es una posibilidad. Pero es virtualmente imposible. De hecho, los proyectos ya dan idea de cómo se implementará este impuesto: a través de los bancos y los sujetos pasivos especiales.

¿Es malo el IGTF?

No hay tributos buenos o malos, pero los técnicos podemos apreciar de sus características su racionalidad. Este tributo es regresivo por cuanto no toma en cuenta al rico o al pobre, simplemente por pagar en divisas se genera. No mide capacidad económica.

¿Qué efectos tiene el IGTF en la economía y en mi vida?

Betancourt citó al abogado Leonardo Palacios en su hilo, para dar respuesta a esta pregunta. «Va contra el venezolano que verá más mermada su capacidad de compra. Es contra el trabajador pues los pagos que se le hacen en divisas podrán ser sometidos a impuesto. Se acelera el cierre de empresas. El IGTF es inflación.»

¿Aumentará el uso del bolívar?

Desde el punto de vista técnico lo que sí se prevé con esto es un aumento de la masa monetaria (impresión de bolívares en circulación) que si se aúna a la velocidad de las transacciones (solo tener bolívares para gastarlos ya) generará más inflación.

¿Si tengo que pagar un mismo bien o servicio con una parte en divisas y otra en bolívares deberé pagar el 3% por toda la compra?

Hay que esperar la reglamentación. Pero desde la estructura técnica del tributo, debe solo pagarse el IGTF por la parte pagada en moneda extranjera. Sin embargo, esa operación puede ser de suma complejidad en una máquina fiscal, por lo que existe posibilidad que el vendedor, por ahorrarse el tiempo y el trabajo, tienda a percibir el IGTF por la totalidad de la compra.

¿Si pago mi mercado por Zelle, tendré que pagar ese impuesto?

Si a quién le compras el mercado es sujeto pasivo especial y, por ende, agente de percepción te va a tener que cargar el 3 % o lo va a tener que pagar de su bolsillo él.

¿Si compro en un supermercado en dólares en efectivo como sabrán si pago en bolívares o en $ para el fisco?

Se voltearán en un proceso de fiscalización contra el vendedor y revisarán lo facturado en ventas y lo recibido en el banco en bolívares. Al final, el agente de percepción tendrá que pagar ese 3% más la respectiva multa.

«Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras» Como ya sabemos, por el camino rápido se aprobó la reforma de la LIGTF. Algunos de los que nos dedicamos a los tributos, hemos venido levantando alertas. ¿De qué se trata? ¿Cómo afecta los ciudadanos comunes y corrientes? — Daniel Betancourt R. (@dbetancourt_) February 5, 2022

Diego TorrealbaVista_4

Diego TorrealbaVista_4