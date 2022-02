Perú | Mirtha Vásquez: «El gran problema es este entorno más cercano que él tiene»

La expremier Mirtha Vásquez manifestó que «a veces sentía» que el presidente reevaluaba las decisiones tomadas en el Gabinete.

La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, aseguró que «el gran problema» en el Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo es el «Gabinete en las sombras», el cual mencionó que «influye mucho para que tome decisiones equivocadas».

En entrevista con el diario La República, cuando fue consultada por las críticas en su contra por una supuesta renuncia tardía, la expremier mencionó que haberse retirado podría haber ocasionado inestabilidad. Es por ello, que realizó «muchos esfuerzos a la interna a pesar de las circunstancias».

«Pero hay un momento en que una dice que su rol se agotó. Fue algo progresivo. Al principio yo no podía identificar bien dónde estaba ese cuello de botella, por qué no teníamos una mejor posibilidad de tener un presidente con un mayor liderazgo, y solo en estos últimos días me queda más claro –y ahora lo ratifico– que el gran problema es este entorno más cercano que tiene él y que influye mucho para que tome decisiones equivocadas», expresó.

«A veces sentía que las decisiones que se tomaban se reevaluaban con ellos. El cambio de posición del presidente no se lo atribuyo a otra cosa que a su consejo (de los asesores)», añadió.