¿una mejora en la economía del país?

«Venezuela se arregló», una frase repetitiva en algunos venezolanos, que para algunos puede ser una ficción y para otros una posible realidad, sin embargo, no es un secreto que la aparición de bodegones y grandes tiendas por departamentos en el país se han convertido en la nueva cara del sector comercial, donde los productos importados y el manejo de billetes en dólares son los protagonistas en estos comercios, pero ¿realmente se está arreglando la economía venezolana?

De acuerdo con el economista, Raúl Córdoba, esa frase no es real, ya que el crecimiento económico no se mide por la apertura de comercios. Esto a pesar de que genera empleo, y actividad comercial, no es una realidad para la economía.

«En Venezuela es muy complejo atinar la veracidad de esos capitales -los bodegones-, no podemos hacernos la vista gorda. Por supuesto, tendemos a dudar de esas grandes cantidades de dinero, pero debe haber una medición en todo este proceso. Deben venir algunos capitales de manera limpia y otras de forma dudosa. A ciencia cierta los economistas no podemos determinarlo, ya que la apertura de estas tiendas y compra de productos importados, es un mecanismo para lavar dinero y eso tienda a limpiar esos capitales y tiende a desvanecer la suciedad que pueda traer».

Sin embargo, resaltó que hay capitales que puedan venir de raíces limpias desde las personas que deseen invertir, pero es difícil de considerar. «No podemos dar una proporción exacta de la situación porque hay un mecanismo que ayuda a limpiar este capital».

«Estos comercios pueden aportar al país»

Asimismo, Córdoba enfatizó que estos negocios pueden aportar de manera positiva al país. «La apertura de bodegones, tiendas, tiendas virtuales son aspectos positivos para la economía, pero no es algo expansivo para todos los sectores. Estamos hablando del sector terciario, falta medir el desempeño del sector primario y secundario como extracción, materias primas y del sector transformación», dijo.

Resaltó que se espera que todos tengan un factor positivo; pero no solo el factor comercial determina esto, ya que muchos economistas consideran que «la economía venezolana en el 2022 va a tener un crecimiento». Esto debido a que ya tocó fondo y se espera que el primer trimestre del año abandone la hiperinflación. «Cuando tengamos algunos indicadores inflados, algunos sectores van a visualizar efecto estabilizador», comentó el experto.

«Algunos sectores van a crecer mucho como las telecomunicaciones y otro que no crecerán mucho como el sector vestido, calzado, porque se está trayendo material importado, y crecerá en la actividad comercial pero no la productiva».

Los dólares continúan en nuestra economía porque el venezolano entendió que es una moneda fuerte que te permite mantener el valor de tu dinero en bienes y servicio.

«Esto ya está en la mente de los venezolanos y será muy difícil de extraerlo. Esto puede ocurrir con el bolívar, pero sabemos que tenemos una economía debilitada y que estamos saliendo de una enfermedad y no se van a arriesgar de perder esa oportunidad de guardar en esta moneda fuerte», dijo Córdoba.

El economista comentó a NTA que «se espera que la economía se mantenga estable en los próximos años; para que en unos cinco años la inflación decaiga y que en la medida en que esta situación se estabilice, en 2024 se vean otras situaciones de estabilidad económica».

Hablan los ciudadanos

El ciudadano Jesús Daniel Olave comentó a NTA que «Los bodegones son buenos, por un lado, porque la gente puede conseguir mayor variedad de productos. Es una fuente de ingresos porque siempre buscan a alguien para que tengas ayudantes y empleados».

Por otra parte, Roberto Díaz consideró que los bodegones son positivos y que suele comprar comida. «Es un poco más costoso, pero son productos de buena calidad».