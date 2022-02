Captaron a la influencer venezolana «Valentina Mor» durmiendo entre cartones en Colombia

Valentina Mor Velásquez es el nombre de una joven que ganó gran popularidad en las redes sociales hace poco, tras hacerse viral un video en el cual se presenta como toda una antioqueña, aun cuando su acento se notaba un poco fingido y exagerado.

Después de todo el revuelo que generó dicha grabación y de ser llamada ‘Valentina Mor’, se reveló que, contrario a sus afirmaciones, esta mujer es oriunda de Venezuela y ha vivido en varias ciudades de Colombia como Medellín, Cartagena y Cali.

De hecho, en horas recientes fue vista en ‘La Heróica’ y su situación dejó sorprendidos a muchos porque, a pesar de que suele mostrar una vida de fiesta y disfrute en sus redes sociales, tal parece que ahora se gana la vida como vendedora de bocadillos en un semáforo

Así lo reveló a un creador de contenido conocido como ‘JR, el periodista’, por medio de un video en el cual la extranjera afirma que debido a las dificultades económicas por las cuales atraviesa, incluso, se ha visto obligada a dormir en la calle encima de unos cartones.

“Está todo muy duro, no me grabe, me siento muy triste, la situación está muy mal, tengo que salir todos los días a la calle a ganarme la vida. Trabajo desde las 6:00 a.m. hasta las 10 – 11 de la noche”, dice Valentina ‘Mor’ al hombre que la graba y a quien, de paso, revela que le robaron todas sus pertenencias, desde su celular hasta la ropa que tenía. Motivo por el cual advierte que ha perdido comunicación con quienes a antes la ayudaban.

Las reacciones a estas declaraciones fueron diversas, pues aunque gran parte de los espectadores se manifestaron preocupados por la grave situación que mostró tener Velásquez, hubo quienes indicaron que todo se trata de un montaje para llamar la atención y volver a disparar su efímera popularidad en las redes sociales.

“Eso nadie se lo cree, al menos quítese el maquillaje y los tenis nuevos para decir eso”, “esta es la habitante de calle más rara que yo he visto, con plan de datos, las uñas bien arregladas y las pestañas postizas”, “quiere que la sigan manteniendo” y “no se esfuerzan ni siquiera un poquito en ver cómo estafan a la gente”; son algunos de los comentarios que suscitó la grabación en cuestión.

Además, entre las contradicciones de Valentina Mor que muchos de los internautas sacaron a relucir, destaca que sus más recientes publicaciones en redes fueron hechas desde restaurantes, casas con piscina y hasta en la playa; aunque estas fueron eliminadas de su perfil horas más tarde.

Imágenes capturas de pantalla

Ante la gran cantidad de cuestionamientos, la joven escribió en su cuenta de Instagram que, en efecto, está habitando la calle “por una mala decisión”, pero advierte que entregará mayores detalles en un video que será publicado en próximas horas a través de la cuenta del ‘Vacilón del humor’, un grupo de influenciadores cartageneros de los cuales hace parte.

Cabe mencionar que esta no sería la primera vez en la cual Valentina Velásquez busca figurar en los medios a raíz de un escándalo que, tanto ella como sus amigos, intentan crear en las plataformas digitales.

Hace un par de meses, por ejemplo, comenzó a circular en Internet un video íntimo del cual ella era la protagonista. Sin embargo, después de mucho culpar a su ex pareja y de señalarlo como el encargado de hacer difusión a este contenido, admitió que todo hizo parte de una estrategia para ganar seguidores.

Por: Infobae

Reporte Confidencial