Chile | «He escuchado cosas peores de gente más importante que él»: La contundente respuesta de Juan Cristobal Guarello al Alcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez

El Periodista Juan Cristóbal Guarello tuvo una contundente respuesta a los dichos descalificatorios del Alcalde Jonathan Velásquez (Ind. ex Evopoli), quien se indignó luego que el profesional informara sobre el mal estado del Estadio Regional de Antofagasta debido a la mala gestión municipal.

#VIDEO | Deplorable estado del Estadio de #Antofagasta por mala gestión municipal es noticia a nivel nacional. “Alcalde, no se puede gobernar por internet” dijo el Periodista Juan Cristobal Guarello, desatando la furia mediante facebook del edil Jonathan Velásquez. 📸 T13 pic.twitter.com/gPCqQMiq1r — Diario Antofagasta (@diarioafta) February 6, 2022

Mediante un video en redes sociales, como es su costumbre, el ex animador del programa “Plan 9” no explicó por qué su administración municipal es incapaz de mantener el estadio regional en condiciones, sino que emitió una serie de dichos descalificatorios en contra del periodista, quien no se quedó callado.

La respuesta de Guarello

Juan Cristobal Guarello afirmó en relación a Velásquez, que “este señor apeló a Isella, a Tito Fouillioux, a Julio Martínez, a Eduardo Bonvallet. Apeló a hombres que ya no están, apeló al periodismo, pero nunca explicó por qué la cancha de Antofagasta estaba mala. Nunca dio una explicación plausible. Se dedicó, con la falacia ad hóminem. Es decir, atacar al mensajero, pero nunca desmentir el mensaje”.

Luego afirmó que el alcalde “nunca explicó por qué el estadio de Antofagasta estuvo dos meses sin regar. No se tocó esa cancha. Dijo que la lavandería era un chiquero. Bueno, pero si él es el encargado de limpiar la lavandería. Hizo un acto de demagogia tremenda”.

“Que a mí me diga lo que quiera. Yo he escuchado cosas peores de gente más importante que él, más trascendente y de mayor nivel intelectual y político, pero no dio ninguna explicación de por qué el estadio de Antofagasta estaba como estaba”, agregó.

Y aseguró que en su video Velásquez “eludió el bulto. Es decir, con bla bla, con palabras vacías atacando al mensajero esquivó el problema de fondo. Porque el estadio de Antofagasta no está utilizable y está lleno de caca de pájaro”.

“Y con la demagogia de la peor especie, aparece paseándose por la cancha del estadio con los regadores funcionando. Dos meses se demoró en prenderlos. No, una payasada completa”, cerró.