Colombia Rodolfo Hernández denunció amenazas en su contra

El exalcalde de Bucaramanga y actual precandidato a la presidencia de la República, Rodolfo Hernández, denunció que fue víctima de amenazas, hecho que le impedirá realizar concentraciones en sitios públicos.

Según explicó Hernández en una entrevista con Tropicana, algunos de sus amigos, pertenecientes a los organismos de seguridad del Estado, le han manifestado que debe tener cuidado, pues su vida corre peligro. «Corro muchos riesgos y le pido a Dios que si me pegan un tiro que me le peguen bien pegado y no me dejen en silla de ruedas», aseguró.

En sus declaraciones, Rodolfo Hernández aseguró que “dicen que me mandan el sufragio y la corona [fúnebre]”, por lo que manifestó que «yo no soy tan necio y tan estúpido, a pesar de las advertencias que tengo de muchas personas y algunas alas de los organismos de seguridad del estado que me dicen: no salga», expresó. Dijo que no había los «parámetros de riesgo» de manera oficial.

