¿Cómo hacen los jóvenes para costear sus estudios privados?

Estudiar una carrera universitaria en Venezuela se ha convertido en un reto por diversas razones, principalmente, económicas; ya que para la mayoría de los venezolanos la prioridad está en poder comprar alimentos. Y para quienes aún es una posibilidad y apuestan por universidades privadas, los costos de las matrículas a pagar resultan altos.

Sobre este tema NTA habló con jóvenes de diversos estados del país, quienes contaron cómo hacen para llevar a cabo sus estudios universitarios cuyos costos semestrales oscilan entre 125 y 1.900 dólares.

Sucre

Aylin Vásquez, de 22 años de edad, es una joven estudiante del último semestre de Derecho en la Universidad Nor-Oriental Privada Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA). Contó que logra estudiar gracias al apoyo de su padre que es quien paga su carrera que actualmente está en casi los 300 dólares semestral. Asimismo apuntó que debido a este alto costo, en muchas ocasiones ha pensado en la posibilidad de retirarse de la universidad.

«Muchas veces he pensado en abandonar porque la educación es muy costosa», dijo.

Leandro Gorrin tiene 18 años de edad y es estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar) en el estado Sucre. Su matrícula tiene un costo de 225 dólares, la cual también paga con el apoyo de sus padre. La posibilidad de abandonar sus estudios también ha sido una idea en su mente ante la dificultad que ha representado poder costearla en muchos momentos.

«Sí se me hace un poco difícil, pero gracias a Dios he logrado mantener el equilibrio con mis deudas», agregó.

Por su parte, Andrés Gorrin, estudia Ingeniería en Administración de Obras en la UGMA. Allí paga 10 dólares por unidad de crédito, con lo que suman 210 dólares el semestre en curso.

«Ayudo a mis papás y aparte trabajo atendiendo una bodega. Muchas veces he pensado abandonar, pero gracias a Dios he podido pagar la universidad», comentó.

Nueva Esparta

En el estado insular los precios que pagan los universitarios alcanzan hasta los 400 dólares. Jorgelis Millán, de 22 años de edad, contó que cuando comenzó a estudiar Diseño Gráfico pagaba 60 bolívares, pero más tarde tuvo que retirarse porque las tarifas se dolarizaron y actualmente un semestre está valorado entre 350 y 400 dólares.

En este estado la matrícula de la Universidad de Margarita (Unimar) cuesta 175 dólares el trimestre, en el Iutirla 135 y en la Universidad Santiago Mariño 155.

«Los costos de los materiales de la carrera son muy altos», explicó. Asimismo, indicó que su padre era quien la ayudaba a costear sus estudios.

Bolívar

De los entrevistados, en el estado Bolívar fue donde se evidenciaron los costos de matrículas más elevados.

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) cobra 10 dólares la unidad de crédito, con lo que un semestre está entre 1000-1500 dólares. La Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) cobra 270 dólares a los nuevos ingresos de las carreras de Comunicación Social, Derecho, Administración, Sistemas y Contaduría. Por su parte, los estudiantes regulares pagan 160 dólares el semestre. Finalmente, la UGMA cobra ocho dólares cada unidad de crédito y un semestre cuesta entre 160 y 180 dólares.

Mariel Jaramillo de 20 años comentó que su semestre completo sale en casi 1.900 dólares y va incrementando según varíen las unidades de crédito en la medida en que se cumple este tiempo. Aseguró que para poder pagarlo ha tenido que reinventarse con diferentes emprendimientos familiares.

«He hecho de todo para seguir adelante, con aunque sea dos materias. Ese es el futuro que tengo yo y el futuro que me puede ayudar a cambiar el país de alguna manera», consideró.

En el caso de David Solano, otro estudiante de la UCAB, su pago por 25 unidades de crédito ronda entre los 1.000 y 1.200 dólares. «Para costearlo minimizamos gastos adicionales de mercado, compra de ropa, entre otras cosas», indicó. Sin embargo, considera que invertir en su educación es lo mejor.

Táchira

En la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), núcleo Táchira, el costo de la matrícula es de 130 dólares por trimestre, sin incluir los cursos de inglés y de informática, que son necesarios para poderte graduarse y cuestan 20 dólares actualmente.

«No ha sido fácil poder sustentar los costos de la universidad en los últimos cuatro años de la carrera. En este tiempo he tenido que trabajar en áreas relacionadas a mi carrera como Community Manager y presentadora de eventos para poder pagar la matrícula universitaria, además de la ayuda de mi padre y de un padrino que está en el exterior. No ha sido fácil mantenerme en la carrera porque me generaba ansiedad no tener para cubrir los costos», contó Andrea Parra de 24 años, estudiante en ese estado.

Distrito Capital

En la ciudad de Carcas estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar) al menos 165 dólares por trimestre los nuevos ingresos. En la Universidad Santa María a partir de 200 dólares por trimestre, en la UCAB, núcleo Caracas entre 1.400 a 1.500 y la Metropolitana 1.300 dólares el trimestre. En el caso de la Universidad Alejandro de Humboldt el semestre 320 dólares para la carrera de Arquitectura y 353 dólares para Ingeniería.

María de Los Ángeles Santos paga 180 dólares por un semestre en la Universidad Santa María (USM), sede El Paraíso. Comenta que en la medida en que pasa el tiempo se dificulta más pagar la carrera pero trabaja y ahorra para continuar y cuenta con el apoyo financiero de sus padres.

«No he pensado en dejar los estudios porque sé que valdrá la pena todo el esfuerzo que estamos haciendo para lograr ser una comunicadora social», dijo.

Por su parte, Aranza Devia. también estudiante de Comunicación en la USM, comentó: «Los costos son muy altos pero mis padres me dicen que mientras puedan apoyarme lo harán y yo también trabajo y aporto con el fin de poder cumplir mi sueño», contó.

