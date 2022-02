EEUU | Programa dará 500 dólares al mes a familias de estatus mixto en Nuevo México

La coalición comunitaria de Trabajo de Alivio Económico de Nuevo México aportará 500 dólares mensuales durante un año a 330 familias migrantes de estatus mixto como parte de un programa piloto lanzado este lunes para evaluar el impacto de esta ayuda a trabajadores esenciales que han sido marginados de alivios oficiales.

Las familias participantes comenzarán a recibir el alivio económico a partir del próximo mes de marzo.

El programa piloto formará parte de un estudio de ingreso básico garantizado (GBI) de un año de duración que busca analizar el impacto que la asistencia en efectivo tiene en el bienestar a corto y largo plazo de las familias migrantes indocumentadas o de estatus migratorio mixto.

Marcela Díaz, directora de Somos Un Pueblo Unido, dijo hoy durante una conferencia de prensa virtual que la pandemia de la covid-19 vino a resaltar aún más los problemas económicos y los retos que enfrentan las familias de estatus mixto, como se conoce a las familias donde uno de los padres es indocumentado.

«GBI is an idea whose time has come. When families struggling to get out of poverty have guaranteed income, they have dignity, choice and agency. We all do better when we all do better.» @MayorWebber at launch of NM’s 1st statewide GBI project today. #GBIGivesBack #nmpol pic.twitter.com/1ytk2FlIbx

— Somos Un Pueblo Unido (@Somosunpueblo) February 7, 2022