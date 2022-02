Horóscopo del 7 de febrero 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este lunes 7 de febrero de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Estos son los horóscopos de este lunes 7 de febrero del 2022, día en el que las energías astrales comenzarán a fluir con mayor fortaleza y te ayudarán a abrir los caminos que te lleven a alcanzar tu mejor versión.

ARIES

Lunes de comenzar con toda la energía positiva, estas viviendo momentos en los que debes trabajar mucho para conseguir lo que quieres pero es normal Aries, la vida se trata de disfrutar el camino y no la meta, así que no te preocupes por trivialidades y sigue trabajando muy fuerte en tu mejor versión pues estas dando un gran ejemplo para mucha gente que te quiere y le gusta esta versión tuya. Trata de cuidar tu alimentación estos días pues se aproxima tu mejor época del año y realizarás un viaje que podría cambiar tu vida.

TAURO

Todos necesitamos un respiro, a veces las presiones del hogar, del trabajo o la escuela te hacen ser hostil con personas que te aprecian, los que verdaderamente te quieren saben por lo que pasas y estarán contigo pero, recuerda que no todos son tus amigos o tu familia, por lo que debes de tratar de relajarte más y tomar las cosas con calma para que tu carácter explosivo no te traiga problemas, recuerda que eres el toro y cuando te enojas acabas con todo a tu paso, debes de mantener la calma y evitar caer en vicios esta semana.

GÉMINIS

Este lunes representa la oportunidad de comenzar otra vez, de volver a sentir, de volver a dar y de volver a esforzarse, recuerda que todo lo que vale la pena en la vida cuesta trabajo y toma su tiempo, basta de relaciones al vapor que sólo te desgastan y te sabotean. Tu carta es La Emperatriz, quiere decir que tendrás una seguridad muy fuerte para todo lo que realices, es decir, tu confianza estará al 100% para que puedas lograr todos los objetivos que deseas.

CÁNCER

Para el lunes el destino te depara algunas reuniones con personas que pueden impulsar tu vida profesional a nuevas alturas, trata de vestirte bien, usar un perfume fresco y si puedes usar el color azul sería lo mejor. Deberás a empezar esos cambios en tu rutina alimenticia que venías posponiendo de hace tiempo. Semana de creer en ti y atreverte a realizar tus proyectos de vida por que nadie te regala nada y eso mejor tú nadie lo sabe. Sigue con el ejercicio para que puedas volver a usar esa ropa que tanto te gusta vestir.

LEO

Este lunes podrás volver a poner en práctica todos tus conocimientos para un nuevo trabajo que está en puerta, en el amor deberás tener cuidado pues se aproxima una traición y debes estar listo para lo peor, recuerda que la verdadera felicidad viene de ti y no de los demás. Cuidado con los chismes en la escuela, es mejor no comentar nada de tu vida privada si es que aún eres estudiante o en el trabajo si ya estas en la vida laboral, usa mucho el color rojo y trata de darte un baño de flores para que se vayan las malas energías.

VIRGO

Siempre has sido el pilar de tu casa y una persona hogareña, pero a veces hay que salir de nuestra zona de confort para encontrar nuestra mejor versión. Busca un nuevo empleo si donde estas ya no eres feliz, puedes moverte por la tierra y buscar nuevas oportunidades, no te estanques. Te sale la carta de El Carruaje te indica que es el momento de madurar y ya formar un patrimonio para tu futuro, no todo es un juego.y no debes de tomar decisiones en cólera pues, podría no haber retorno de lo que digas o hagas.

LIBRA

Hoy lunes deberás mantener la vitalidad a tope, fue un fin de semana complicado y tienes muchos pendientes esta semana, recuerda que los Libra son grandes negociantes y se les confía mucho en cuestiones de negocios. Viajarás mucho por cuestiones de cierre de contratos o para visitar familiares. Será una semana de juntas de trabajo y cambios de puesto. Mandas a arreglar tu coche para que no te pase nada en el camino y puedas ir a donde desees con toda la confianza. Te salió la carta de El Ermitaño, significa el gran deseo de ser alguien en la vida y el siempre estar en constante lucha para sobresalir ante los demás.

ESCORPIÓN

Este lunes te darás cuenta que la intensidad no siempre es buena o algo de lo que debas de jactarte, estarás con muchos sentimientos encontrados por lo que debes de tener cuidado con lo que dices y haces para no generar problemas en tu área de trabajo, familia o escuela. Ya no busques tantos amores a la vez, trata de organizar tus sentimientos y saber realmente qué deseas en tu vida amorosa.

SAGITARIO

Los nacidos bajo el signo de Sagitario tendrán un lunes con mucha actividad, estas en una etapa donde sabes que merece la pena y que no, es decir, sabes lo que te hace feliz. Esta semana trata de salir a cambiar bajo el sol para que te llenes de energía y juega con tu mascota, recuerda que eres mitad humano y mitad bestia, arquero, necesitas conectar con tu lado salvaje. Te salió La Rueda de la Fortuna, esto significa que no todo en la vida es lo material y que también tienes que darle prioridad a los sentimientos y al buen vivir para que se te de una armonía de tu existencia.

CAPRICORNIO

Este lunes los nacidos bajo el signo de Capricornio tendrán que superar muchos retos y sobreponerse a sus propias emociones negativas, esos celos y ese enojo descontrolado no te llevarán a ningún lado. Pero relájate pues, te salió la carta del Sol, esto significa liberación y continuidad. Esta carta es muy poderosa y hace que tu signo tenga esa liberación de muchas cosas que no te dejaban avanzar.

ACUARIO

Este lunes es un día ideal para comenzar con los proyectos, debes de seguir con tu rutina de ejercicio, que eso te ayuda mucho a quitarte todo el estrés que puedas tener y aparte te hace verte de lo mejor. Te compras un celular nuevo y decides cambiar el plan de pagos. El Acuario es el coqueto del zodiaco y eso te hace ser muy cambiante de pensamiento, así que trata de ordenar tus ideas y planear un futuro para tu vida amorosa.

PISCIS

Estas con mucha energía en este lunes, Mercurio Retrógrado ya dejó de afectarte y ahora brillas con mucha fuerza nuevamente, pero recuerda que debes seguir esforzándote por lo que quieres. Son momentos a reacomodar todo lo que tienes en planes para tu futuro y empezar a cortar con amores tóxicos y amistades interesadas, trata de usar mucho el color amarillo, que eso va a estimular tu suerte en estos días.

