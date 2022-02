NBA Steve Nash confiesa si quiere un cambio por James Harden

El manager de los Nets de Brooklyn, Steve Nash, rompió el silencio sobre

Puede agregar al entrenador en jefe Steve Nash a la lista de personas que están en contra de un intercambio. Hablando con los periodistas el domingo antes del enfrentamiento del equipo con los Nuggets, se le preguntó a Nash si el equipo cambiaría a Harden y respondió “no”. Presionado para una aclaración más tarde, Nash reiteró sus comentarios.

Durant ha estado fuera de juego desde el 17 de enero por una lesión en la rodilla, y no regresará hasta después de la pausa del Juego de Estrellas. Sin él en este tramo, el equipo tiene solo 2-8 y ha caído hasta el sexto lugar en la Conferencia Este. Los Nets de repente están en peligro de estar en un lugar de torneo de play-in.

Entre las lesiones de Durant y Joe Harris, quien puede estar fuera toda la temporada, la saga de Kyrie Irving (todavía solo puede jugar en partidos selectos como visitante ya que no está vacunado) y el descontento de Harden, los Nets son un desastre en este momento.

No sorprende que la gerencia esté considerando todas las posibilidades, pero cambiar a Harden por Simmons, quien no ha jugado esta temporada, no es el tipo de trato que se puede hacer a la ligera.

Después de todo, a pesar de todos los problemas que ha enfrentado el equipo, los Nets tienen marca de 24-12 cuando Durant está en la alineación. No son los abrumadores favoritos al título que alguna vez fueron, pero con un Durant y Harden sanos, tienen una oportunidad tan buena como cualquiera en esta temporada abierta.