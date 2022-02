Ninel Conde rompió el silencio y habló de la fuga de Larry Ramos

La vedette mexicana, Ninel Conde, habló sobre su relación con Larry Ramos, quien escapó de su arresto domiciliario y es actualmente buscado por el FBI.

A cinco meses de su escape, la intérprete confesó que no ha tenido contacto con él y reveló lo mucho que le afectó su dilema legal.

«No (Larry no se ha contactado), mejor, ¿para qué? No, creo que tiene muchas cosas que arreglar primero y Dios dirá qué (…) Son situaciones que digo: ‘Ay, Ninel, sólo a ti te pasan esas cosas’ (…) Todas son experiencias y aprendizajes», expresó.

NINEL CONDE HABLÓ SOBRE SU ESPOSO A CINCO MESES DE SU FUGA

También confesó que todo lo que hizo con su pareja, fue de buena fe y no pensando que estaría siendo investigado por estafa.

“Yo creo que los golpes de la vida, los sufrimientos, los errores… Porque de pronto uno puede confiar en alguien que, pues, a lo mejor, no debiste, o a lo mejor sí, o quién sabe, el tiempo lo dirá. Pero uno actúa de buena voluntad, no actúas pensando ‘ay, voy a confiar en este para que las cosas salgan mal’, no. Así es la vida y hay que seguir adelante”, expresó a Ventaneando.

Conde intentó desligarse de la situación de su esposo desde hace meses, e incluso confesó al programa El Gordo y La Flaca que su unión no era válida. Para ese momento reveló que ambos contrajeron matrimonio de forma simbólica y actualmente permanece soltera.

El empresario colombiano fue demandado por varias personas, incluyendo la cantante Alejandra Guzmán, por estafas millonarias.

Su modus operandi consistió en pedirles una suma de dinero para administrarla desde una aplicación, que supuestamente contenía un algoritmo que les hacía multiplicar sus ganancias, recogió Infobae.

En medio de la polémica, Ramos fue puesto bajo prisión domiciliaria pero prefirió romper el grillete GPS que mostraba su ubicación y escapar a rumbo desconocido.