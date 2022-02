Por esta razón la vaselina vuelve a estar de moda

Durante siglos, las mujeres han utilizado la vaselina para mantener su piel suave e hidratada. Los gurús de belleza le dieron una nueva vida a este popular tratamiento bajo el nombre de ‘slugging’. Aquí te explicamos en qué consiste y cómo te ayudará a mejorar la calidad de la piel.

Miles de tiktokers inundaron la plataforma con videos en los que aplican vaselina antes de ir a la cama para hidratar la piel durante la noche y evitar las arrugas:

Una vez aplicada, la vaselina se convierte en una especie de barrera que impide que la piel se seque. También la protege de los factores externos como el viento o la contaminación.

Pero si bien es capaz de hacer que tu piel luzca radiante y es un hidratante muy eficaz y popular —incluso se usa para tratar la dermatitis del pañal en los bebés—, no puede presumir de grandes cantidades de sustancias antienvejecimiento, por lo que no deberías utilizarlo en lugar de las cremas antiarrugas.

Finalmente, podría ser peligroso para quienes sufren de acné, pues la piel casi no lo absorbe, algo que podría agravar la erupción. En cuanto a las bacterias que causan el acné, literalmente acaban encerradas en los poros de la piel.

Los expertos aconsejan aplicar una fina capa de vaselina después de limpiar la cara. Tampoco es recomendable combinarla con ingredientes agresivos como el retinol o los ácidos, especialmente si tienes una piel sensible.

15 usos de la vaselina que no conocías

Alivia las rozaduras

Así es, tanto en bebés como en pieles sensibles e irritadas, ¡la vaselina es top! Basta con lavar la piel de manera gentil y distribuir la vaselina en las áreas afectadas. Para mayor frescor, rocía al final un splash de agua termal.

Fija las cejas

Para las que tienen cejas finas y rebeldes, les sugerimos tomar una varita de rímel limpia, ponerle un ápice de vaselina y cepillar hacia arriba todos los días (después de la limpieza y antes del maquillaje) para fijarlas y crear un efecto de más volumen y densidad.

Con un poco de vaselina no necesitarás el truco del jabón ni un gel para fijar las cejas.

Ayuda a que el perfume dure más

Si quieres que las fragancias duren horas en tu piel, unta un poco de vaselina en las partes donde late el pulso, como cuello, muñecas, clavículas, detrás de las orejas o parte posterior del codo y, cuando se absorba, rocía el perfume ahí. Este tip hará que la esencia se esté liberando a lo largo del día y su aroma permanezca más tiempo.

Sana heridas pequeñas

Las quemaduras leves, ampollas y heridas pequeñas se pueden aliviar con la aplicación de vaselina diariamente. Si tienes el área muy irritada, coloca compresas de manzanilla antes del petrolato, para disminuir el dolor y la inflamación.

Suaviza las cutículas y pellejitos

Despídete de las cutículas endurecidas, la piel seca y los pellejitos, con este remedio súper fácil: Todo lo que debes hacer es humedecer las uñas en agua tibia por unos 5 minutos y masajear las partes secas con un recubrimiento de vaselina. Después de esto, toma unas tijeras para manicure y elimina la piel muerta. ¡Será mucho más fácil!

La vaselina es un must para un manicure perfecto. ¡Está garantizado!

Humecta las puntas abiertas

¿Problemas de orzuela? Mejora su aspecto con una capa de vaselina que conserva la humedad y sella las puntas. ¡Si! Para amplificar sus efectos, pon el petrolato sobre las puntas limpias, enrolla una toalla caliente, deja actuar por media hora y lava como de costumbre.

Calma después de la depilación

Evitar el enrojecimiento y dolor después de la depilación es posible y el secreto es: la vaselina. ¿Cómo se aplica? Luego de haber retirado el vello, espera unos minutos y emplea una cantidad moderada de vaselina para reconfortar la piel.

Ilumina la piel al natural

Una forma de lograr un wet look o jelly makeup en segundos, es colocar la vaselina en los puntos altos del rostro, como pómulos, arco de cupido, puente de la nariz y, si lo deseas, párpado móvil. Verás que el efecto buttery es inmediato, ¡y sin tardar horas en el skincare!

Antes de aplicar la vaselina en el rostro no olvides de pasarle una toallita desmaquillante y lavar con jabón

Evita las manchas de tinte

Pintar el cabello en casa puede resultar un desastre si no tomamos las medidas necesarias de protección, como usar guantes y una playera que ya no te guste. Sin embargo, la vaselina aquí también juega un papel importante dado que, si pones una buena cubierta en la frente, las orejas y en la línea donde crece el pelo, ¡el tinte no dejará ni una mancha!

Suaviza los pies y talones agrietados

Los usos de la vaselina se extienden hasta los pies, pues con ella es posible hidratar, suavizar y remover la piel muerta de los talones. Te recomendamos mezclar dos cucharadas de vaselina, con dos de arroz molido, y masajear los pies con la pasta durante unos minutos. Permite que las cualidades emolientes penetren en la tez y lava con agua tibia.

Funciona como desmaquillante

¡Y funciona hasta en las fórmulas más pesadas! La clave está en tomar vaselina con los dedos, frotar las manos para calentarla y llevarla al rostro mediante suaves masajes. Cuando veas que el maquillaje se está derritiendo, retira con un pad de algodón y continúa con tu rutina de belleza.

Recuerda que para un buen desmaquillado, la vaselina debe estar algo caliente

Combate la caspa

Reduce los problemas de caspa y combina en un bowl 3 cucharadas de vaselina, 5 gotas de aceite de eucalipto y ⅓ de taza de aceite de romero. Aplica la mascarilla en el cuero cabelludo con movimientos ascendentes y enjuaga con agua tibia después de 15 minutos.

Facilita el desprendimiento de las pestañas postizas

Todo lo que hayas adherido a los párpados con pegamento de pestañas postizas (también aplica en joyería para los ojos) es posible retirarlo con un punch de vaselina. Para conseguirlo, toma vaselina con un cotonete y pásalo en círculos por la parte del adhesivo, hasta que lo retires por completo.

Acondiciona las pestañas

Dile sí a las pestañas más fuertes, gruesas, largas, suaves y rizadas naturalmente, con tan sólo aplicarles un fino manto de vaselina antes de dormir. Hazlo cada tercer día y comienza a notar sus efectos, ¡en menos de dos semanas!

La vaselina también puede ser útil para limpiar los restos de máscara en el rizador de pestañas

Hidrata los labios

La vaselina es un excelente bálsamo labial que puedes aplicar todos los días e, incluso, la puedes transformar en un brillo con color. ¿Cómo? En una lata de metal o recipiente pequeño con tapa, agrega 1 cucharada de vaselina y ½ cucharadita del polvo de una sombra de ojos, del color que quieres que sea el labial. Mezcla muy bien y ¡ya lo tienes!

NOTICIAS AL DIA Y A LA HORA

Reporte Confidencial