Tom Holland y Zendaya afianzan su romance

Los jóvenes actores Zendaya y Tom Holland se han convertido, juntos y por separado, en las figuras del momento. La pareja, que comenzó su relación el año pasado, decidió confirmar el romance simplemente mostrándose juntos en la rueda promocional del descomunal éxito que es Spider-Man: sin camino a casa, film que los tiene a ambos como protagonistas.

Además, los intérpretes se volvieron muy populares en las redes gracias a los divertidos intercambios de sus entrevistas que no tardaron en viralizarse.

En los últimos días, los novios decidieron dar un paso muy importante en el vínculo que los une: comprar una casa para irse a vivir juntos. La noticia la comunicó la revista Mirror, quien brindó precisiones sobre el “nido de amor” de la pareja. Se trata de una casa ubicada en el país natal de Holland, Inglaterra, más precisamente en Richmond, en el suroeste de Londres.

La misma está valuada en 3 millones de libras y ya se encuentra equipada con un gimnasio y una sala de cine. Pero la publicación aseguró que los actores invertirán más dinero en ella para que luzca fiel a sus preferencias.

“Están encantados con la propiedad y con su primera casa juntos. Están muy enamorados y querían que su primer hogar fuera en Londres, donde creció Tom. Todos están emocionados por ellos”, contó una fuente cercana. Recordemos que Holland y la estrella de Euphoria tienen la misma edad (25 años) y que el actor de Lo imposible reveló en una ocasión que está listo para ser padre, por lo cual no se descarta un compromiso en el corto plazo.

“Pasé los últimos seis años de mi vida dedicado a mi carrera. Quiero tomarme un descanso y poner el foco en empezar una familia y en pensar en lo que quiero por fuera de este mundo. Me encantan los niños y no veo la hora de ser papá, puedo esperar y lo voy a hacer, pero no veo la hora. Mi padre fue un gran modelo a seguir y tomé muchas cosas de él”, expresó el actor en diálogo con la revista People.

Las “perlitas” de Zendaya y Tom Holland, una pareja sin filtro

Al promocionar la aclamada producción de Marvel, Tom Holland y Zendaya decidieron dejar de lado el protocolo y se mostraron muy espontáneos, para deleite de sus fans. En una de las entrevistas, Holland compartió una anécdota escatológica que los tiene como protagonistas.

800 Noticias

Reporte Confidencial