15 ideas para decorar con latas ¡No tirarás ninguna más!

Hoy te presentamos un buen listado de ideas para decorar con latas y conseguir sacar definitivamente de tu cabeza la idea de deshacerte de ninguna más. ¡Toma buena nota porque apuesto a que te apetecerá poner en práctica más de una!

Un toque botánico

Ya sea para decorar con flores tu hogar, como para darle cabida a tus plantas en el jardín, en la terraza o en un pequeño balcón, personalizarlas a fin de integrarlas en la decoración del espacio siempre resultará una idea la mar de original.

Organiza tus cubiertos

Decorar está muy bien, pero si ya de paso aprovechamos la tesitura para aportar un plus de funcionalidad a nuestro día a día, muchísimo mejor. Y si no fíjate en esta divertida y práctica forma de incorporar los cubiertos a la mesa de manera informal y desenfadada. ¡A mi no me puede gustar más!

Ten bien a mano tus plantas aromáticas

Con abrazaderas, a través de soportes, ganchos o simples baldas, lo cierto es que reciclar latas para tener bien clasificadas, a la vista y a la mano tus plantas aromáticas será una estupenda idea. Realiza una fresca composición mural con ellas, aprovecha el alfeizar de la ventana para agruparlas todas ¡o apuesta por colgarlas! De cualquier forma será un toque fresco, original y funcional que transformará un pequeño espacio la cocina en tu pequeño y particular invernadero 🙂

Portavelas que vayan contigo

Decorar con latas para transformarlas en tus particulares portavelas puede ser una idea tan obvia como visual con la que dar un toque de luz ambiental natural a tus estancias. Píntalas, fórralas con tela, whasi tape, cordón rústico o cualquier material que se preste y puedas imaginar. ¡La originalidad estará servida a cada paso que des!

Organiza con estilo y de forma original

¿Y si los pintas todos iguales? Crearás continuidad visual y una imagen más integrada de todos ellos. Incorpora el nombre de aquello que vayan a contener ¡y comienza a presumir de repisas personalizadas!

Clasifica tus enseres de uso cotidiano

Un organizador para tu escritorio o espacio de trabajo. Una composición mural para introducir tus cosas en posición horizontal. Un organizador de aquellas herramientas que más a mano precises tener…

¡Estrena iluminación!

Dar un toque manual, industrial y original a tus espacios puede costarte mucho menos de lo que imaginas. Y si no, que se lo cuenten a los protagonistas del comedor que te muestro a través de la siguiente imagen. Y es que decorar con latas en este caso los ha llevado a personalizar lámparas y dar luz propia a su hogar.

¿Luz ambiental o funcional?

Pues la que más te apetezca. Perfora su superficie a tu manera si te decantas por el uso de la luz ambiental con ellas o descubre uno de sus laterales si lo que necesitas es un punto de luz funcional para llevar a cabo determinada actividad en casa.

Haz lugar a las más viejas

Más allá de la personalización debería haber siempre lugar para «las viejas glorias». Su encanto personal brilla con luz propia así que ¿qué motivo habría para querer cambiar su aspecto?

Transfórmalas en vistosos maceteros

Perforar sus laterales para hacer pasar a través de ellas un enganche que nos permita colgarlas las hará lucir de forma especial. ¡Sobre todo si en ellas introducimos nuestras plantas favoritas!

Da cabida a nuevas tendencias a través de ellas

Si, las tendencias en el mundo de la decoración son pasajeras en muchas ocasiones pero… ¿y si las dejas entrar en casa a través del reciclaje y la personalización de las latas?

Decorar con latas ¡y ordenar por el camino!

El organizador de cubiertos que te presento a continuación no tiene ningún desperdicio. Y es que lo visualizo igual sobre la encimera de la cocina que encima de la mesa y formando parte de una velada con familia y amigos en casa.

Juega con distintos tamaños para experimentar con nuevas formas

Utilizar varias de ellas mientras creces en altura colocándolas en torno a un eje te permitirá organizar multitud de cosas mientras ocupas el mínimo espacio.

Como ves, decorar con latas de conserva, galletas o pintura puede convertirse en una estupenda forma de dar nuevas oportunidades a elementos cotidianos que pasan por nuestras manos a diario de manera desapercibida.

