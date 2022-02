5 aceites esenciales para reducir la celulitis

Algunas plantas contienen sustancias que resultan especialmente útiles para reducir la celulitis y mejorar el aspecto de la piel. Esas sustancias se concentran en algunos aceites esenciales, que podemos combinar para prepararnos nuestro propio aceite anticelulítico.

Ningún tratamiento será realmente efectivo si no se acompaña de algunos cambios en nuestros hábitos de vida, especialmente si no se mejora la alimentación y se hace algo de ejercicio. Y sobre todo si no somos constantes. A la hora de reducir la celulitis, la constancia es esencial.

LOS MEJORES ACEITES ESENCIALES PARA LA CELULITIS

La celulitis no es más que una acumulación de líquidos, grasas y toxinas en los adipocitos, las células del tejido graso, y está relacionada con una reducción en la capacidad de drenaje a través de los sistemas circulatorio y linfático.

Al principio esas acumulaciones dan lugar a pequeños nódulos de grasa que dan a la piel un aspecto irregular, lo que se conoce como piel de naranja. Con el tiempo esos nódulos pueden ir aumentando de tamaño y endureciéndose. Si el proceso avanza y no se cuida puede constituir un problema de salud.

Thank you for watching

Su origen es multifactorial, pero pueden influir los cambios hormonales, lo que explica que la mujer sea mucho más propensa a sufrirla

En aromaterapia, para tratar la celulitis, buscamos especialmente aceites esenciales con propiedades lipolíticas y circulatorias, es decir, que ayuden a deshacer la grasa y estimulen la circulación, para favorecer también el drenaje.

También se tienen en cuenta los aceites esenciales reafirmantes para mejorar la flacidez e intentar mejorar el aspecto de la piel, especialmente el aspecto de «piel de naranja».

Entre los aceites esenciales encontramos algunos especialmente indicados para combatir la celulitis:

Aceite esencial de lemongrass: Resulta muy útil porque es un excelente tónico cutáneo y ayuda a drenar toxinas y a desinflamar las células adiposas. Puedes utilizarlo con aloe vera y jojoba para masajear la zona, como explico en este artículo sobre las propiedades del lemongrass.

Resulta muy útil porque es un excelente tónico cutáneo y ayuda a drenar toxinas y a desinflamar las células adiposas. Puedes utilizarlo con aloe vera y jojoba para masajear la zona, como explico en este artículo sobre las propiedades del lemongrass. Aceite esencial de cedro del Atlas o de cedro del Himalaya: Ambos soon tónicos circulatorios y lipolíticos.

Ambos soon tónicos circulatorios y lipolíticos. Aceite esencial de siempreviva amarilla: Mejora la circulación y el aspecto de la piel.

Mejora la circulación y el aspecto de la piel. Aceite esencial de canela de Ceylán corteza: Este aceite estimula la microcirculación favoreciendo el drenaje de las toxinas.

Este aceite estimula la microcirculación favoreciendo el drenaje de las toxinas. Aceite esencial de pachuli: Es un tónico venoso y un excelente activo para corregir el aspecto de la piel.

HAZ TU PROPIO ACEITE ANTICELULÍTICO

Para combatir la celulitis te propongo hacer una emulsión ligera a base de gel de aloe vera muy sencilla de preparar. En ella aprovecharemos las propiedades de todos estos aceites esenciales, que combinaremos en una sola fórmula para que actúen en sinergia.

Para preparar esta sinergia de aceites esenciales para la celulitis, necesitarás un frasco de cristal oscuro con dosificador de 100 ml en el que mezclarás todos los ingredientes, básicamente aloe vera, un aceite vegetal, la sinergia de aceites esenciales y unas gotas de vitamina E para favorecer su conservación.

INGREDIENTES:

50 ml (la mitad del frasco) de gel de aloe vera bio

60 gotas de aceite esencial de lemongrass

60 gotas de aceite esencial de cedro del Atlas o cedro del Himalaya

30 gotas de aceite esencial de pachuli

30 gotas de aceite esencial de siempreviva amarilla (en su defecto puedes utilizar aceite esencial de gaulteria)

30 gotas de aceite esencial de canela de Ceylán corteza

aceite vegetal de nuez de albaricoque para completar el frasco

8 gotas de vitamina E

CÓMO USARLO:

Aplica la cantidad necesaria para cubrir bien las zonas afectadas por la celulitis y hazlo realizando un masaje, para que se absorba bien y para favorecer el drenaje. Aquí tienes algunos consejos para aplicarte un masaje anticelulítico. Realiza una a dos aplicaciones diarias dependiendo de cada caso.

PRECAUCIONES:

Esta emulsión no se ha de usar durante el embarazo.

Cuerpo y Mente

Reporte Confidencial