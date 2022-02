Deliciosas recetas para hacer con castañas

Las castañas maduran y caen de los árboles entre septiembre y diciembre. Durante la temporada se recogen y deben consumirse rápidamente porque no tardan en estropearse (de hecho, no es difícil adquirir castañas que ya han dejado atrás su mejor momento.

Al asarlas adquieren una textura harinosa y un sabor dulce y aromático. Se pueden picar directamente salidas del horno o de la sartén, así como procesarlas para una variedad de recetas.

CREMA DE CASTAÑAS PARA UNTAR

Thank you for watching

Puedes hacer tu misma una deliciosa crema a partir de castañas hervidas y peladas junto con mantequilla, miel y crema de avena. Sabe mucho mejor que la crema de chocolate y otras cremas para untar.

Ingredientes:

300 g de castañas (con piel, corresponde a 240 g de castañas precocidas y peladas)

(con piel, corresponde a 240 g de precocidas y peladas) 4 cucharadas de mantequilla de anacardo

2 cucharadas de miel

2 cucharadas de crema de avena

Extracto de vainilla

Sal

Elaboración:

Con la punta de un cuchillo haz una cruz en las castañas y cocínalas a fuego lento durante diez minutos en una cacerola con agua hirviendo. Deja que las castañas hervidas se enfríen brevemente y luego pélalas. Mezcla en la batidora las castañas calientes junto con la mantequilla, la miel y la crema de avena. Sazona con una pizca de sal y un poco de extracto de vainilla.

Si te parece que la consistencia es demasiado firme, puedes agregar de dos a cuatro cucharadas de leche vegetal.

Mete la crema en un tarro con tapa de rosca. Esta crema para untar se puede guardar en el refrigerador durante una semana.

También se puede congelar, aunque esto puede afectar a la consistencia. Puedes volver a pasarla por la batidora para que recupere cremosidad.

GALLETAS DE CASTAÑAS

Las galletas con sabor a castaña constituyen un sabroso tentempié junto a una taza de café o a una infusión.

Ingredientes:

100 g de margarina ecológica fría

50 g de azúcar moreno

200 g de puré de castañas

250 g de harina de trigo o espelta

2 cucharaditas rasas de levadura en polvo

1 cucharadita de sabor a vainilla (opcional)

Si no tienes puré de castañas a mano, puedes preparar fácilmente la cantidad indicada tu misma: cocina 250 gramos de castañas en agua, pélalas y hazlas puré hasta obtener una crema fina en una procesadora de alimentos.

Elaboración:

Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa firme. A continuación, forma una bola y colócala en la nevera durante al menos una hora. Estira la masa y corta las galletas con un molde o con un vaso. Si lo prefieres puedes formar un rollo de unos cuatro centímetros de grosor a partir de la masa y cortarlo en rodajas de poco menos de un centímetro de grosor. Extiende las galletas con un poco de espacio entre ellas en una bandeja engrasada o forrada con papel de hornear. Hornea a 180 °C de temperatura superior / inferior o en un horno de ventilador de a 160 ° C durante unos 15 minutos. Deja que las galletas se enfríen y adquieran consistencia en la propia bandeja para hornear.

ROLLITOS DE SEITÁN CON RELLENO DE CASTAÑAS Y SALVIA

Esta receta de seitán con un relleno cremoso, ligeramente agridulce, de castañas y pepinos encurtidos muestra que los rollos caseros también se pueden elaborar sin carne.

Ingredientes (para unos 8 rollitos pequeños)

125 g de gluten

1 cucharada de especias en polvo (por ejemplo, una mezcla de cebolla, pimentón, comino, cilantro, chile, jengibre, cúrcuma, nuez moscada y pimienta)

50 ml de salsa de soja

150 ml de agua

1 cucharadita de sal

Ingredientes (para el relleno):

100 g de castañas precocidas

precocidas 1-2 dientes de ajo

2-3 pepinillos encurtidos

½ cebolla morada pequeña

½ manojo de perejil

5-10 hojas de salvia

1 cucharada de zumo de limón

1 cucharada de levadura de cerveza desamargada

Sal

Pimienta

Un poco de agua si es necesario

Aceite de oliva para freír

Elaboración:

Mezcla el gluten, las especias en polvo y la sal. Agrega agua, amasa y deje reposar la masa durante diez minutos. Divide la masa en ocho partes iguales y extiende cada una entre dos capas de papel de hornear o con un rodillo antiadherente de acero inoxidable con un grosor de 0,5 cm. Para el relleno, mete las castañas precocidas y todas las especias y hierbas en una batidora hasta obtener una masa tersa. Agrega un poco de agua si es necesario. Corta la cebolla y el pepino en tiras largas. Unta una cucharadita de la mezcla de castañas sobre cada uno de los filetes de seitán, cubre con una tira de pepino y un poco de cebolla y enrolla. Sella el rollito con hilo de cocina o palillos. Calienta el aceite en una sartén grande con tapa y fríe los rollitos por todos lados. Desglasa con agua y deja cocer los rollitos durante unos 30 minutos con la tapa cerrada, dando vueltas de vez en cuando

Cuerpo Y Mente

Reporte Confidencial